Рыбовод и бутафор: какие самые нетипичные вакансии предлагают в Днепре и области

Об этом говорится на сайте ведомства.
Только в этом году в центре занятости открыли более 19 тысяч вакансий. Чаще всего ищут рабочих и служащих. Это бухгалтеры, слесари, инженеры и другие привычные для нас вакансии.
Иногда работодатели предлагают достаточно нетипичные вакансии:
В центре занятости также напомнили нетипичные вакансии, которые предлагали в прошлом году: чабан, оптомэтрист, энтофитопатолог, электрофотограф.
Читайте также:
Автор:
Ужасный инцидент произошел ночью 9 августа в доме по улице…
В Днепре в Зеленом Гае снова перекладывают плитку.
Неприятный сюрприз...
Часть старинных зданий в центре Днепра были снесены для строительства…
Ужасный инцидент произошел ночью 9 августа в доме по улице Набережная Победы, 140.
В Ивано-Франковской области в результате ракетного удара погиб 8-летний мальчик.
На Днепропетровщине бушует непогода.
В Днепре в Зеленом Гае снова перекладывают плитку.
Неприятный сюрприз...
Часть старинных зданий в центре Днепра были снесены для строительства новых на то время магазинов. Одним из таких стал дом Штромберга. Построенный в начале прошлого века, он пережил Вторую мировую войну, но был снесен при реконструкции соседствующего рядом с ним…
Криворожец создал телеграмм-канал, полностью копировавший один из самых известных николаевских каналов с национальным именем.
Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах!
В суде рассматривали дело несовершеннолетнего парня, курившего электронное устройство Elfbar.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!