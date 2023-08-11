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Рыбовод и бутафор: какие самые нетипичные вакансии предлагают в Днепре и области

Сегодня 12:40
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В Днепропетровской областной службе занятости опубликовали наиболее нетипичные вакансии, которые предлагали в Днепре и области.

Новости Днепра про Рыбовод и бутафор: какие самые нетипичные вакансии предлагают в Днепре и области

Об этом говорится на сайте ведомства.

Только в этом году в центре занятости открыли более 19 тысяч вакансий. Чаще всего ищут рабочих и служащих. Это бухгалтеры, слесари, инженеры и другие привычные для нас вакансии.

Иногда работодатели предлагают достаточно нетипичные вакансии:

  • синоптик,
  • гример-пастижер – так называют человека, работающего в кино, на телевидении или в театре. Специальными красками, наклейками наносит грим и обит художественные прически.
  • рыбовод – специалист по рыбоводству или если проще – рыболов наоборот.
  • Планиметрист – специалист, обрабатывающий диаграммы регистрирующих приборов с помощью линейных, полярных, радиальных планиметров и других приборов. Систематизирует характеристики группы устройств.
  • Бутафор — так называют театральных художников, в обязанности которых входит изготовление всей обстановки игры, бутафорские вещи: оружие, мебель, посуда, чучела птиц или зверей.
  • бригадир рудного двора — человек, который организовывает и ведет на рудном дворе работы по приему шихтовых материалов, усреднению их и подаче в бункеры доменных печей.
  • Электроэрозионист – специалист, выполняющий электроискровую, электроимпульсную воздушно-плазменную обработку поверхностей.

В центре занятости также напомнили нетипичные вакансии, которые предлагали в прошлом году: чабан, оптомэтрист, энтофитопатолог, электрофотограф.

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Новости Днепра про Рыбовод и бутафор: какие самые нетипичные вакансии предлагают в Днепре и областиУкраїнська Новости Днепра про Рыбовод и бутафор: какие самые нетипичные вакансии предлагают в Днепре и областиРусский

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