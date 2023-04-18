Рыба на велодорожках: в Днепре затопило косу на Победе (ФОТО)

Из-за этого от подтоплений страдают разные населенные пункты области, в том числе и Днепр.
Так, в городе вчера затопило Мануйловский пляж и даже подтопило храм Иоанна Крестителя на Сичеславской Набережной. Сегодня вода добралась до пляжа на Монастырском острове, жилого массива Красный Камень и клуба «Рио» на Сичеславской Набережной.
Затопило и косу на Победе.
Там побывали журналисты dnepr.info и сделали несколько кадров.
Река уже «съела» около 15-20 м береговой линии.
Малек уже плещется на велодорожках. А на пешеходных дорожках лежат корни кувшинок.
Кроме того, кафе полностью окружила вода.
А лавочки уже почти посреди реки.
Если планируете идти на косу, берите резиновые сапоги.
Напомним, ранее мы писали, что к скверу «Прибрежному» из-за поднятия уровня воды прибилось два лебедя.
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