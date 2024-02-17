Спасатели деблокировали 12-летнего ребенка из грузовика, который попал в ДТП в Днепровском районе

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На трасі зіткнулися дві вантажівки марки «КАМАЗ», в кабіні одної з них у пастці опинилася 12-річна дитина.
Надзвичайники за допомогою спеціальних засобів змогли врятувати хлопчика, та передали його лікарям.
До робіт залучалися 12 співробітників ДСНС та спеціальна техніка.
Обставини і деталі інциденту буде з’ясовувати інспектор з ДТП.
Сьогодні ми повідомляли про те, що поліція Дніпра розшукує 15-річну Маргариту Омелюсик.
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