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  • Рядом Орельские плавни: в получасе езды от Днепра находится Обуховский остров

Рядом Орельские плавни: в получасе езды от Днепра находится Обуховский остров

Сегодня 14:51
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Обуховский остров в Днепре был пристанищем казака Обуха. Сегодня это просто большой зеленый остров посреди реки, неподалеку от Обуховки. Его размеры небольшие – около полутора километров на километр. На острове в 1650-х годах был казацкий «уход».

Новости Днепра про Рядом Орельские плавни: в получасе езды от Днепра находится Обуховский остров

Журналисты dnepr.info узнали историю Обуховского острова.

Неподалеку от поселка  Обуховка в Днепре находится забытый всеми Обуховский остров. Это небольшой клочок суши, расположенный в двух километрах от Орельских плавней.  Остров находится в водах бывшей реки Протовчанка. Она перестала существовать в 1964 году, так как на ней был прорыт канал и устье реки направили в Орель. Новое русло способствовало развитию сухододства в направлении обуховских плавней.

Новости Днепра про Рядом Орельские плавни: в получасе езды от Днепра находится Обуховский остров

Первые упоминания об острове датированы серединой 1650-х годов. Тогда он назывался «островом казака Обуха». Туда он переселялся на зимние «уходы», где во время перерыва между битвами и походами удил рыбу. А нынешний поселок Обуховка, что напротив острова принадлежал к Орельской и Протовчанской казацким паланкам. С образованием Екатеринослава Обуховка и Обуховский остров оказались в Новомосковском уезде.

После Второй мировой войны поселок Обуховка (тогда он назывался Кировское) активно развивался, а на остров приезжали на лодках отдыхать местные жители. Туристы тут ночевали с палатками, а рыбаки любили проводить время. Остров находится как раз напротив поселка.

Новости Днепра про Рядом Орельские плавни: в получасе езды от Днепра находится Обуховский остров

Сегодня остров запущен и пуст. Все, что на нем есть – это обильная зеленая растительность: деревья, кусты, трава. Почти нет песка. Иногда сюда заплывают редкие туристы. Но местные рыбаки по –прежнему любят это место, поскольку рядом с островом водится много рыбы.

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