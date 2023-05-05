Руководители госпредприятия в Днепре украли около 7 миллионов гривен: детали

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Днепропетровской области.
Как выяснили силовики, руководители и бухгалтер одного из государственных проектно-производственных предприятий на Днепропетровщине организовали схему для хищения бюджетных средств.
К схеме привлекли частную фирму, возглавляемую родственником руководителя. Именно эта структура «покупала» продукцию по заниженным ценам, а продавала заказчикам по рыночным. Разницу подозреваемые забирали себе.
Некоторые потребители пытались подписать соглашение с госпредприятием, но руководители блокировали эти попытки. Силовики установили, что эта компания до войны торговала с русскими фирмами. По предварительным подсчетам, из-за этих сделок госпредприятие недополучило почти 7 миллионов гривен.
В ходе обысков правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, черновые записи и другие материалы, содержащие доказательства противоправной деятельности. Всем причастным к схеме объявили о подозрении в присвоении и растрате имущества.
Двум фигурантам суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Вероятно, коммерческая структура заключала соглашения с бизнесами, которые находятся на временно оккупированных территориях. В настоящее время продолжаются следственные действия.
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