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Руководители госпредприятия в Днепре украли около 7 миллионов гривен: детали

Сегодня 12:41
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В Днепре разоблачили руководителей госпредприятия, присваивавших бюджетные средства.

Новости Днепра про Руководители госпредприятия в Днепре украли около 7 миллионов гривен: детали

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Днепропетровской области.

Как выяснили силовики, руководители и бухгалтер одного из государственных проектно-производственных предприятий на Днепропетровщине организовали схему для хищения бюджетных средств.

К схеме привлекли частную фирму, возглавляемую родственником руководителя. Именно эта структура «покупала» продукцию по заниженным ценам, а продавала заказчикам по рыночным. Разницу подозреваемые забирали себе.

Некоторые потребители пытались подписать соглашение с госпредприятием, но руководители блокировали эти попытки. Силовики установили, что эта компания до войны торговала с русскими фирмами. По предварительным подсчетам, из-за этих сделок госпредприятие недополучило почти 7 миллионов гривен.

Новости Днепра про Руководители госпредприятия в Днепре украли около 7 миллионов гривен: детали

В ходе обысков правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, черновые записи и другие материалы, содержащие доказательства противоправной деятельности. Всем причастным к схеме объявили о подозрении в присвоении и растрате имущества.

Двум фигурантам суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Вероятно, коммерческая структура заключала соглашения с бизнесами, которые находятся на временно оккупированных территориях. В настоящее время продолжаются следственные действия.

 

Новости Днепра про Руководители госпредприятия в Днепре украли около 7 миллионов гривен: детали

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