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  • Руководители города и области приняли участие в региональном заседании Конгресса при Президенте Украины

Руководители города и области приняли участие в региональном заседании Конгресса при Президенте Украины

Сегодня 18:01
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Вместе - к Победе!

Новости Днепра про Руководители города и области приняли участие в региональном заседании Конгресса при Президенте Украины

В Днепре было проведено заседание членов Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины от Днепропетровской области. К обсуждениям присоединились представители общин региона, правоохранители, чрезвычайники, военные, а также профильные специалисты ОВА и члены правительства. «Говорили о сверхважном. Вызовы, перед которыми ставит нас война. С одними справляемся на уровне региона. Остальные преодолеваем с помощью государства. Есть и такие, которые решаем вместе», — сказал руководитель ДнепрОВА Сергей Лысак.

Новости Днепра про Руководители города и области приняли участие в региональном заседании Конгресса при Президенте Украины

Основными темами конгресса стали жизнь Днепра и региона в условиях войны, деятельность области как логистического, медицинского и гуманитарного хаба. Говорили также о ходе образовательного процесса с соблюдением стандартов безопасности, подготовке к отопительному сезону и решениях, которые воплощаются для защиты объектов критической инфраструктуры. А еще всестороннюю поддержку военных и их семей, чтобы люди получали качественные услуги в городах и селах региона.

Новости Днепра про Руководители города и области приняли участие в региональном заседании Конгресса при Президенте Украины

«Важно слышать друг друга, соединяя усилия для совместной работы. Работать и дальше противостоять вызовам войны — чтобы жизнь в городах или селах не останавливалась», — сказал мэр Днепра Борис Филатов.

Новости Днепра про Руководители города и области приняли участие в региональном заседании Конгресса при Президенте Украины

Новости Днепра про Руководители города и области приняли участие в региональном заседании Конгресса при Президенте УкраиныУкраїнська Новости Днепра про Руководители города и области приняли участие в региональном заседании Конгресса при Президенте УкраиныРусский

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