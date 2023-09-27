Руководители города и области приняли участие в региональном заседании Конгресса при Президенте Украины

Вместе - к Победе!

В Днепре было проведено заседание членов Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины от Днепропетровской области. К обсуждениям присоединились представители общин региона, правоохранители, чрезвычайники, военные, а также профильные специалисты ОВА и члены правительства. «Говорили о сверхважном. Вызовы, перед которыми ставит нас война. С одними справляемся на уровне региона. Остальные преодолеваем с помощью государства. Есть и такие, которые решаем вместе», — сказал руководитель ДнепрОВА Сергей Лысак.

Основными темами конгресса стали жизнь Днепра и региона в условиях войны, деятельность области как логистического, медицинского и гуманитарного хаба. Говорили также о ходе образовательного процесса с соблюдением стандартов безопасности, подготовке к отопительному сезону и решениях, которые воплощаются для защиты объектов критической инфраструктуры. А еще всестороннюю поддержку военных и их семей, чтобы люди получали качественные услуги в городах и селах региона.

«Важно слышать друг друга, соединяя усилия для совместной работы. Работать и дальше противостоять вызовам войны — чтобы жизнь в городах или селах не останавливалась», — сказал мэр Днепра Борис Филатов.

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