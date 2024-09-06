Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Рождество Богородицы 2024: новая дата праздника, что нельзя делать и приметы дня

Рождество Богородицы 2024: новая дата праздника, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня 17:52
просмотров

В этом году в Украине Рождество Богородицы отмечают 8 сентября. Ранее один из важнейших церковных праздников отмечали 21 сентября, но с переходом на новоюлианский календарь дата сместилась на 13 дней.

Новости Днепра про Рождество Богородицы 2024: новая дата праздника, что нельзя делать и приметы дня

Журналисты dnepr.info узнали о традициях и приметах праздника, а также что нельзя делать в этот день.

Что это за праздник

Этот день посвящен появлению на свет Божией Матери. Праздник относится к двунадесятым, то есть 12 самым важным после Пасхи. Его еще называют «Вторая Пречистая» или «Малая Пречистая».

Считается, что родителями Девы Марии были Иоаким и Анна из Назарета. У них долго не было детей. В то время отсутствие детей считалось проклятием, люди считали что Бог отвернулся от этого рода и не дает ему потомков. Однажды Иоаким хотел принести жертву в храме, но первосвященник отказал ему потому что у прихожанина не было детей. После этого Иоаким ушел в пустыню и 40 дней в одиночестве молился Богу. Его жена, Анна, в это время молилась дома и просила Бога послать им ребенка.

В один из дней к ней спустился ангел и сказал, что у Анны и Иоакима родится дочка, которую следует назвать Мария. Женщина пообещала отдать ребенка на служение Господу. Когда их дочери было 3 года ее отдали на воспитание в храм, где она жила до совершеннолетия.

Новости Днепра про Рождество Богородицы 2024: новая дата праздника, что нельзя делать и приметы дня

Рождество Пресвятой Богородицы считается первым праздником двунадесятым праздником в новом церковном году. Он начинается с 1 сентября. Дева Мария дала жизнь Иисусу Христу, день ее Рождения считается большой радостью для всех живущих на земле. Она считается символом спасения. Отмечать праздник «Второй Пречистой» стали только в начале VII веке.

Что можно делать на Рождество Пресвятой Богородицы

В этот день  следует посетить церковь. По утрам в храмах проходит праздничная литургия. У Божией Матери можно попросить о благополучии для себя и близких. Дева Мария считается покровительницей семей и матерей. После службы можно собраться за праздничным столом.

На столе должны быть блюда из рыбы, постный борщ, вареники с творогом, голубцы и пироги. Из напитков можно подать компот, но от алкоголя и мяса лучше отказаться.

В церковь с собой можно взять венок из осенних трав и полевых цветов. Такой букет считался оберегом семьи. Также в церковь можно было с собой взять каравай или хлеб. Дома эту пищу можно разделить с родными и знакомыми, но не стоит делиться им с посторонними людьми.

Еще в церкви можно освятить фрукты.

Женщины, мечтающие о ребенке, в этот день обращаются к Богородице с молитвой об осуществлении желания стать матерью.

Новости Днепра про Рождество Богородицы 2024: новая дата праздника, что нельзя делать и приметы дня

Что нельзя делать на Вторую Пречистую

В этот день не желательно ссориться и ругаться с родственниками. Запрещено работать – нельзя идти в поле, трудится в огороде, саду, убирать в доме. Не следует заниматься рукоделием. От похода на кладбище для поминовения усопших также необходимо отказаться.

На Рождество Пресвятой Богородицы не проводят венчания и крещений.

Запрещено обувать в этот день старую или грязную обувь. Это считается неуважением к Богородице.

Родителям не рекомендуется купать маленького ребенка — это считается плохой приметой.

Традиции дня

В старину люди верили, что если девушка в этот день умоется до восхода солнца – ее обязательно в этом году посватают замуж.  Те, кто уже был замужем умывались речной водой, считалось, что это поможет сохранить красоту как можно дольше.

После Рождества Богородицы заканчивался сбор урожая. К этому дню старались закончить все дела в поле и на огороде, пасечники начинали утеплять ульи.

У молодых начинался сезон сватаний.

Крошки с праздничного стола не сметали на пол, а отдавали домашним животным.

Наши предки верили, что если на Вторую Пречистую испачкать руки чем-то черным – это принесет финансовое благополучие. Чтобы примета обязательно сработала после того, как человек выпачкал руки, ему необходимо было постоять пару минут на венике.

В старину наши предки брали вербовую веточку, освященную во время Вербного воскресенья, наматывали на нее красные нитки и касались ими животных. Считалось, что это поможет скоту быть здоровым и плодовитым. Потом ветку бросали в воду.

Приметы

Если в этот день погода солнечная – осень будет теплая и без дождей. Хмурое небо обещают дождливую пору года. Если птицы «прижимаются» к земле – зима обещает быть холодной.

Считается, что с этого дня начинается настоящая осень.

Читайте также:

Новости Днепра про Рождество Богородицы 2024: новая дата праздника, что нельзя делать и приметы дняУкраїнська Новости Днепра про Рождество Богородицы 2024: новая дата праздника, что нельзя делать и приметы дняРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Обвитое водорослями тело жителя Днепропетровщины обнаружили в реке у границы с Молдовой
    Новости Днепра
    Сегодня 15:06
    Обвитое водорослями тело жителя Днепропетровщины обнаружили в реке у границы с Молдовой

    На границе с Молдовой обнаружили тело 53-летнего жителя Днепропетровщины.

    Самому младшему 4 года: количество раненых из-за обстрела Павлограда возросло до 55
    Новости Днепра
    Сегодня 14:30
    Самому младшему 4 года: количество раненых из-за обстрела Павлограда возросло до 55

    Самом младшему пострадавшему из-за удара по Павлограду всего 4 года.

    Изменилось расписание движения ряда пригородных поездов на Днепропетровщине
    Новости Днепра
    Сегодня 14:03
    Изменилось расписание движения ряда пригородных поездов на Днепропетровщине

    Изменения касаются поездов, курсирующих между Чаплиным и Покровском.

    По Павлограду ударили пятью баллистическими ракетами Искандер-М, в городе 50 пострадавших
    Новости Днепра
    Сегодня 13:12
    По Павлограду ударили пятью баллистическими ракетами Искандер-М, в городе 50 пострадавших

    В воздушных силах ВСУ назвали тип ракет, которыми атаковали Павлоград.

    Последние новости

    Обвитое водорослями тело жителя Днепропетровщины обнаружили в реке у границы с Молдовой
    Обвитое водорослями тело жителя Днепропетровщины обнаружили в реке у границы с Молдовой

    На границе с Молдовой обнаружили тело 53-летнего жителя Днепропетровщины.

    Сегодня 15:06
    2
    просмотров
    Самому младшему 4 года: количество раненых из-за обстрела Павлограда возросло до 55
    Самому младшему 4 года: количество раненых из-за обстрела Павлограда возросло до 55

    Самом младшему пострадавшему из-за удара по Павлограду всего 4 года.

    Сегодня 14:30
    4
    просмотров
    Изменилось расписание движения ряда пригородных поездов на Днепропетровщине
    Изменилось расписание движения ряда пригородных поездов на Днепропетровщине

    Изменения касаются поездов, курсирующих между Чаплиным и Покровском.

    Сегодня 14:03
    2
    просмотров
    По Павлограду ударили пятью баллистическими ракетами Искандер-М, в городе 50 пострадавших
    По Павлограду ударили пятью баллистическими ракетами Искандер-М, в городе 50 пострадавших

    В воздушных силах ВСУ назвали тип ракет, которыми атаковали Павлоград.

    Сегодня 13:12
    5
    просмотров
    ТОП-10 фактов о Днепре: новый 127 метровый дом, тоннель любви и макет арки моста
    ТОП-10 фактов о Днепре: новый 127 метровый дом, тоннель любви и макет арки моста

    На этих выходных Днепр будет праздновать 248 лет со дня основания города. Изначально населенный пункт был запланирован на левом берегу, в черте современного города Новомосковск, но уже через несколько лет его перенесли на правый берег.

    Сегодня 13:02
    6
    просмотров
    В Павлограде 30 пострадавших из-за ракетных обстрелов, в ГСЧС показали последствия атаки (ФОТО)
    В Павлограде 30 пострадавших из-за ракетных обстрелов, в ГСЧС показали последствия атаки (ФОТО)

    В Павлограде возросло количество пострадавших из-за ракетных обстрелов.

    Сегодня 12:38
    2
    просмотров
    В Днепре из школы эвакуировали детей, есть информация о минировании: что произошло на самом деле
    В Днепре из школы эвакуировали детей, есть информация о минировании: что произошло на самом деле

    В Днепре из одной из школ Индустриального района были эвакуированы дети.

    Сегодня 12:23
    2
    просмотров
    В Днепре масштабный природный пожар чуть не уничтожил приют для пострадавших от войны животных (ФОТО)
    В Днепре масштабный природный пожар чуть не уничтожил приют для пострадавших от войны животных (ФОТО)

    В Днепровском районе огонь чуть не уничтожил приют.

    Сегодня 12:02
    3
    просмотров
    Ракетная атака по Павлограду: есть погибший, среди пострадавших дети
    Ракетная атака по Павлограду: есть погибший, среди пострадавших дети

    Стало известно о погибшем в результате ракетного удара по Павлограду, количество пострадавших увеличилось.

    Сегодня 11:42
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине вынесли приговор насильнику 8-летней девочки
    На Днепропетровщине вынесли приговор насильнику 8-летней девочки

    На Днепропетровщине мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку и нанес ей тяжелые телесные повреждения.

    Сегодня 11:11
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх