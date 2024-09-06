Рождество Богородицы 2024: новая дата праздника, что нельзя делать и приметы дня

Журналисты dnepr.info узнали о традициях и приметах праздника, а также что нельзя делать в этот день.
Этот день посвящен появлению на свет Божией Матери. Праздник относится к двунадесятым, то есть 12 самым важным после Пасхи. Его еще называют «Вторая Пречистая» или «Малая Пречистая».
Считается, что родителями Девы Марии были Иоаким и Анна из Назарета. У них долго не было детей. В то время отсутствие детей считалось проклятием, люди считали что Бог отвернулся от этого рода и не дает ему потомков. Однажды Иоаким хотел принести жертву в храме, но первосвященник отказал ему потому что у прихожанина не было детей. После этого Иоаким ушел в пустыню и 40 дней в одиночестве молился Богу. Его жена, Анна, в это время молилась дома и просила Бога послать им ребенка.
В один из дней к ней спустился ангел и сказал, что у Анны и Иоакима родится дочка, которую следует назвать Мария. Женщина пообещала отдать ребенка на служение Господу. Когда их дочери было 3 года ее отдали на воспитание в храм, где она жила до совершеннолетия.
Рождество Пресвятой Богородицы считается первым праздником двунадесятым праздником в новом церковном году. Он начинается с 1 сентября. Дева Мария дала жизнь Иисусу Христу, день ее Рождения считается большой радостью для всех живущих на земле. Она считается символом спасения. Отмечать праздник «Второй Пречистой» стали только в начале VII веке.
В этот день следует посетить церковь. По утрам в храмах проходит праздничная литургия. У Божией Матери можно попросить о благополучии для себя и близких. Дева Мария считается покровительницей семей и матерей. После службы можно собраться за праздничным столом.
На столе должны быть блюда из рыбы, постный борщ, вареники с творогом, голубцы и пироги. Из напитков можно подать компот, но от алкоголя и мяса лучше отказаться.
В церковь с собой можно взять венок из осенних трав и полевых цветов. Такой букет считался оберегом семьи. Также в церковь можно было с собой взять каравай или хлеб. Дома эту пищу можно разделить с родными и знакомыми, но не стоит делиться им с посторонними людьми.
Еще в церкви можно освятить фрукты.
Женщины, мечтающие о ребенке, в этот день обращаются к Богородице с молитвой об осуществлении желания стать матерью.
В этот день не желательно ссориться и ругаться с родственниками. Запрещено работать – нельзя идти в поле, трудится в огороде, саду, убирать в доме. Не следует заниматься рукоделием. От похода на кладбище для поминовения усопших также необходимо отказаться.
На Рождество Пресвятой Богородицы не проводят венчания и крещений.
Запрещено обувать в этот день старую или грязную обувь. Это считается неуважением к Богородице.
Родителям не рекомендуется купать маленького ребенка — это считается плохой приметой.
В старину люди верили, что если девушка в этот день умоется до восхода солнца – ее обязательно в этом году посватают замуж. Те, кто уже был замужем умывались речной водой, считалось, что это поможет сохранить красоту как можно дольше.
После Рождества Богородицы заканчивался сбор урожая. К этому дню старались закончить все дела в поле и на огороде, пасечники начинали утеплять ульи.
У молодых начинался сезон сватаний.
Крошки с праздничного стола не сметали на пол, а отдавали домашним животным.
Наши предки верили, что если на Вторую Пречистую испачкать руки чем-то черным – это принесет финансовое благополучие. Чтобы примета обязательно сработала после того, как человек выпачкал руки, ему необходимо было постоять пару минут на венике.
В старину наши предки брали вербовую веточку, освященную во время Вербного воскресенья, наматывали на нее красные нитки и касались ими животных. Считалось, что это поможет скоту быть здоровым и плодовитым. Потом ветку бросали в воду.
Если в этот день погода солнечная – осень будет теплая и без дождей. Хмурое небо обещают дождливую пору года. Если птицы «прижимаются» к земле – зима обещает быть холодной.
Считается, что с этого дня начинается настоящая осень.
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