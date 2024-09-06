Рождество Богородицы 2024: новая дата праздника, что нельзя делать и приметы дня

В этом году в Украине Рождество Богородицы отмечают 8 сентября. Ранее один из важнейших церковных праздников отмечали 21 сентября, но с переходом на новоюлианский календарь дата сместилась на 13 дней.

Журналисты dnepr.info узнали о традициях и приметах праздника, а также что нельзя делать в этот день.

Что это за праздник

Этот день посвящен появлению на свет Божией Матери. Праздник относится к двунадесятым, то есть 12 самым важным после Пасхи. Его еще называют «Вторая Пречистая» или «Малая Пречистая».

Считается, что родителями Девы Марии были Иоаким и Анна из Назарета. У них долго не было детей. В то время отсутствие детей считалось проклятием, люди считали что Бог отвернулся от этого рода и не дает ему потомков. Однажды Иоаким хотел принести жертву в храме, но первосвященник отказал ему потому что у прихожанина не было детей. После этого Иоаким ушел в пустыню и 40 дней в одиночестве молился Богу. Его жена, Анна, в это время молилась дома и просила Бога послать им ребенка.

В один из дней к ней спустился ангел и сказал, что у Анны и Иоакима родится дочка, которую следует назвать Мария. Женщина пообещала отдать ребенка на служение Господу. Когда их дочери было 3 года ее отдали на воспитание в храм, где она жила до совершеннолетия.

Рождество Пресвятой Богородицы считается первым праздником двунадесятым праздником в новом церковном году. Он начинается с 1 сентября. Дева Мария дала жизнь Иисусу Христу, день ее Рождения считается большой радостью для всех живущих на земле. Она считается символом спасения. Отмечать праздник «Второй Пречистой» стали только в начале VII веке.

Что можно делать на Рождество Пресвятой Богородицы

В этот день следует посетить церковь. По утрам в храмах проходит праздничная литургия. У Божией Матери можно попросить о благополучии для себя и близких. Дева Мария считается покровительницей семей и матерей. После службы можно собраться за праздничным столом.

На столе должны быть блюда из рыбы, постный борщ, вареники с творогом, голубцы и пироги. Из напитков можно подать компот, но от алкоголя и мяса лучше отказаться.

В церковь с собой можно взять венок из осенних трав и полевых цветов. Такой букет считался оберегом семьи. Также в церковь можно было с собой взять каравай или хлеб. Дома эту пищу можно разделить с родными и знакомыми, но не стоит делиться им с посторонними людьми.

Еще в церкви можно освятить фрукты.

Женщины, мечтающие о ребенке, в этот день обращаются к Богородице с молитвой об осуществлении желания стать матерью.

Что нельзя делать на Вторую Пречистую

В этот день не желательно ссориться и ругаться с родственниками. Запрещено работать – нельзя идти в поле, трудится в огороде, саду, убирать в доме. Не следует заниматься рукоделием. От похода на кладбище для поминовения усопших также необходимо отказаться.

На Рождество Пресвятой Богородицы не проводят венчания и крещений.

Запрещено обувать в этот день старую или грязную обувь. Это считается неуважением к Богородице.

Родителям не рекомендуется купать маленького ребенка — это считается плохой приметой.

Традиции дня

В старину люди верили, что если девушка в этот день умоется до восхода солнца – ее обязательно в этом году посватают замуж. Те, кто уже был замужем умывались речной водой, считалось, что это поможет сохранить красоту как можно дольше.

После Рождества Богородицы заканчивался сбор урожая. К этому дню старались закончить все дела в поле и на огороде, пасечники начинали утеплять ульи.

У молодых начинался сезон сватаний.

Крошки с праздничного стола не сметали на пол, а отдавали домашним животным.

Наши предки верили, что если на Вторую Пречистую испачкать руки чем-то черным – это принесет финансовое благополучие. Чтобы примета обязательно сработала после того, как человек выпачкал руки, ему необходимо было постоять пару минут на венике.

В старину наши предки брали вербовую веточку, освященную во время Вербного воскресенья, наматывали на нее красные нитки и касались ими животных. Считалось, что это поможет скоту быть здоровым и плодовитым. Потом ветку бросали в воду.

Приметы

Если в этот день погода солнечная – осень будет теплая и без дождей. Хмурое небо обещают дождливую пору года. Если птицы «прижимаются» к земле – зима обещает быть холодной.

Считается, что с этого дня начинается настоящая осень.

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