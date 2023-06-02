«Рожденный в Украине»: НБУ выпустил памятную монету

Монету номиналом 5 гривен выпустили тиражом 5000 единиц. Об этом Национальный Банк Украины.
На лицевой стороне моменты изображены — малый Государственный герб Украины, год чеканки — 2023 и надпись “Украина”. Справа проиллюстрирована смета 5 и в центре изображена наполненная народным колоритом картина Олега Шупляка “колыбель”.
На реверсе монеты изображена картина Олега Шупляка «Связь“ и надпись ”Рожден в Украине». На фоне стилизованной Вселенной – малыш-космонавт, который неразрывно связан пуповиной с матерью-Украиной. Монета изготовлена из серебра.
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