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  • Разбитые окна и повреждены линии электропередач: враг сегодня дважды обстреливал Никопольщину

Разбитые окна и повреждены линии электропередач: враг сегодня дважды обстреливал Никопольщину

Сегодня 20:04
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Сегодня враг снова атаковал Никопольскую общину.

Новости Днепра про Разбитые окна и повреждены линии электропередач: враг сегодня дважды обстреливал Никопольщину

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Направили 2 дрона-камикадзе на районный центр. Стреляли по нему и Марганецкой общине из тяжелой артиллерии, — пишет глава ОВА в своем Telegram.

Вражеские удары повредили пятиэтажку, 4 частных дома, частные сооружения и линии электропередач.

К счастью, от тяжелой артиллерии и дронов не пострадали люди.

Сейчас в Днепропетровской области снова объявили тревогу.

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