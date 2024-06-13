Ростом с человека: в Днепре мужчина поймал 28-килограммового сома

Во время рыбалки на одном из водоемов Днепра мужчина выловил огромного сома.

Про це сам рибалка розповів у відео, яким поділився у мережі.

Мужчина рассказал, как 12 июня во время рыбалки больше двух часов боролся, чтобы наконец-то выловить огромную рыбу. И ему это все-таки удалось.

Нет слов. Спасибо ВСУ за то, что можно порыбачить, – сказал он.

Напомним, сомов такого размера ловят в Днепре не в первый раз, были даже 2-метровые, похожие на монстров, еще в 2021 году. После, того же года днепрянин рассказал историю, как боролся с 50-килограммовым сомом-людоедом. А после начала полномасштабной войны бесстрашный житель Днепра выловил сома во время ракетного удара.

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