Ростом больше человека: в Днепре на Победе поймали 34-килограммового сома

Громадную рыбу поймали в водоеме на Победе, на косе Гребного канала. На сома охотились трое мужчин. Они едва вытащили его из реки с помощью сетки, удочки и собственных рук.
Успешный отлов сняли на видео, которым поделились в местном телеграмм-канале. На нем видно, что сом пытался вырваться и даже кусал рыбаков. Однако все усилия рыбы оказались тщетными и ее вытащили на берег.
В сети также опубликовали фото, где видно, что пойманный сом ростом больше мужчины.
Напомним, ранее мы писали, что сомов такого размера ловят в Днепре не в первый раз. Недавно, 12 июня, в Днепре мужчина сам поймал 28-килограммового сома. Были даже 2-метровые, похожие на монстров, еще в 2021 году. После этого того же года днепрянин рассказал историю, как боролся с 50-килограммовым сомом-людоедом. А после начала полномасштабной войны бесстрашный житель Днепра охотился сома во время ракетного удара.
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