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  • Россияне выпустили около 30 снарядов по Днепропетровской области: что известно

Россияне выпустили около 30 снарядов по Днепропетровской области: что известно

Сегодня 21:15
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В четверг, 27 апреля, российские военные обстреляли Днепропетровскую область из РСЗО и повредили сельскохозяйственное предприятие.

Новости Днепра про Россияне выпустили около 30 снарядов по Днепропетровской области: что известно

Об этом сообщает главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

«Сегодня четыре раза в день российская армия обстреляла Никопольский район. От взрывов содрогались Покровская и Марганецкая общины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что туда прилетели около трех десятков снарядов из тяжелой артиллерии и РСЗО. Лысак добавил, что люди уцелели.

«А вот разрушение есть. Поражения получили сельскохозяйственное предприятие. Погибли 700 голов птицы. Последствия атак еще уточняются», — добавил глава области.

 

Новости Днепра про Россияне выпустили около 30 снарядов по Днепропетровской области: что известно

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