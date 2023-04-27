Россияне выпустили около 30 снарядов по Днепропетровской области: что известно

«А вот разрушение есть. Поражения получили сельскохозяйственное предприятие. Погибли 700 голов птицы. Последствия атак еще уточняются», — добавил глава области.

Отмечается, что туда прилетели около трех десятков снарядов из тяжелой артиллерии и РСЗО. Лысак добавил, что люди уцелели.

«Сегодня четыре раза в день российская армия обстреляла Никопольский район. От взрывов содрогались Покровская и Марганецкая общины», — говорится в сообщении.

Об этом сообщает главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

В четверг, 27 апреля, российские военные обстреляли Днепропетровскую область из РСЗО и повредили сельскохозяйственное предприятие.

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