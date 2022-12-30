Россияне ведут наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, — Генштаб

В течение суток враг нанес 16 авиационных ударов, 15 из которых были нацелены на гражданскую инфраструктуру. Также россияне использовали 8 единиц «шахедов», однако все они были сбиты.
Еще 17 ударов из РСЗО было осуществлено против мирных населенных пунктов, в результате чего погибли гражданские люди.
«Противник продолжает ведение наступательных действий на Лиманском и Бахмутском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях», — пишет пресс-служба.
Отмечается, что больницы в Беловодске Луганской области переполнены вражескими солдатами.
Также в Донецке были ранены и уничтожены около 10 оккупантов. Также уничтожено 2 единицы военной техники, а еще 3 — повреждены.
В течение суток наша авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также был уничтожен вражеский БпЛА «Орлан-10»
«Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины, в то же время, поразили 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, 5 складов боеприпасов и радиолокационную станцию», — добавляет пресс-служба.
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