Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Россияне ведут наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, — Генштаб

Россияне ведут наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, — Генштаб

Сегодня 19:45
просмотров

Российские оккупанты наступают на Лиманском и Бахмутском направлении. Также пытаются улучшить положение на Купянском и Авдеевском направлениях.

 

Новости Днепра про Россияне ведут наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, - Генштаб

В течение суток враг нанес 16 авиационных ударов, 15 из которых были нацелены на гражданскую инфраструктуру. Также россияне использовали 8 единиц «шахедов», однако все они были сбиты.

Еще 17 ударов из РСЗО было осуществлено против мирных населенных пунктов, в результате чего погибли гражданские люди.

«Противник продолжает ведение наступательных действий на Лиманском и Бахмутском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях», — пишет пресс-служба.

  • на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На двух последних направлениях обстрелам подверглись районы населенных пунктов Семеновка и Железный Мост Черниговской области; Запселье и Большая Рыбица — Сумской, а также Мороховец, Терновая, Старица, Волчанск, Бочково, Чугуновка и Зарубинка Харьковской области;
  • на Купянском направлении зафиксировано огневое воздействие вблизи населенных пунктов Каменка, Двуречная, Ольшана, Купянск, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области;
  • на Лиманском направлении враг обстрелял Невское и Диброву Луганской области, а также Червонопоповку и Торское в Донецкой области;
  • на Бахмутском направлении от огня оккупантов пострадали районы населенных пунктов Спорное, Берестовое, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Константиновка, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Веселое, Авдеевка, Невельское, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области;
  • на Новопавловском направлении противник совершил обстрелы по Угледару, Пречистовке и Временке Донецкой области;
  • на Запорожском направлении огневому воздействию врага подверглись Темировка, Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Степногорск Запорожской области и Никополь и Пригородное Днепропетровской области;
  • на Херсонском направлении, в частности от обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадала гражданская инфраструктура Качкаровки и Херсона;

Отмечается, что больницы в Беловодске Луганской области переполнены вражескими солдатами.

Также в Донецке были ранены и уничтожены около 10 оккупантов. Также уничтожено 2 единицы военной техники, а еще 3 — повреждены.

В течение суток наша авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также был уничтожен вражеский БпЛА «Орлан-10»

«Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины, в то же время, поразили 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, 5 складов боеприпасов и радиолокационную станцию», — добавляет пресс-служба.

Читайте также:

Новости Днепра про Россияне ведут наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Россияне ведут наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, - ГенштабРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    17 слип-пакетов: в Каменском жительница торговала наркотиками
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    17 слип-пакетов: в Каменском жительница торговала наркотиками

    В Кам'янському Дніпропетровській області затримали 27-річну місцеву мешканку за підозрою…

    В Днепре пока не будет повышаться тариф на воду: НКРЭКУ отменила постановление
    Новости Днепра
    Сегодня 18:54
    В Днепре пока не будет повышаться тариф на воду: НКРЭКУ отменила постановление

    В Днепре пока не будут повышать тарифы на водоснабжение и…

    В Днепре мусоровоз насмерть переехал женщину
    Новости Днепра
    Сегодня 18:37
    В Днепре мусоровоз насмерть переехал женщину

    Сегодня, 30 декабря, на проспекте Героев произошла смертельная авария.

    Чертово колесо у ЦУМа и сани с конями: ТОП-7 редких фото Нового года в Днепре прошлого века
    Новости Днепра
    Сегодня 17:59
    Чертово колесо у ЦУМа и сани с конями: ТОП-7 редких фото Нового года в Днепре прошлого века

    Елку в доме на Новый год могли позволить себе только…

    Последние новости

    17 слип-пакетов: в Каменском жительница торговала наркотиками
    17 слип-пакетов: в Каменском жительница торговала наркотиками

    В Кам'янському Дніпропетровській області затримали 27-річну місцеву мешканку за підозрою у поширенні психотропних речовин.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    В Днепре пока не будет повышаться тариф на воду: НКРЭКУ отменила постановление
    В Днепре пока не будет повышаться тариф на воду: НКРЭКУ отменила постановление

    В Днепре пока не будут повышать тарифы на водоснабжение и водоотвод.

    Сегодня 18:54
    0
    просмотров
    В Украине монету номиналом 1 гривна продают почти за 2000 долларов
    В Украине монету номиналом 1 гривна продают почти за 2000 долларов

    В Украине выставили на продажу редкую монету номиналом 1 гривна. Она была выпущена в 1992 году в качестве пробной. Тираж - всего 150 штук. Цена составила почти 2000 долларов.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    В Днепре мусоровоз насмерть переехал женщину
    В Днепре мусоровоз насмерть переехал женщину

    Сегодня, 30 декабря, на проспекте Героев произошла смертельная авария.

    Сегодня 18:37
    0
    просмотров
    Чертово колесо у ЦУМа и сани с конями: ТОП-7 редких фото Нового года в Днепре прошлого века
    Чертово колесо у ЦУМа и сани с конями: ТОП-7 редких фото Нового года в Днепре прошлого века

    Елку в доме на Новый год могли позволить себе только очень состоятельные граждане Днепра, а наряжали ее конфетами, фруктами и печеньем. А традиция ставить елку в парке возникла в Днепре почти 50 лет назад, до этого ее устанавливали на главной…

    Сегодня 17:59
    просмотров
    В Днепре на Победе столкнулись две иномарки: движение временно затруднено
    В Днепре на Победе столкнулись две иномарки: движение временно затруднено

    Сегодня, 30 декабря, на жилом массиве Победа произошла авария.

    Сегодня 17:51
    0
    просмотров
    По улицам Днепра ездит новогодний патруль (ВИДЕО)
    По улицам Днепра ездит новогодний патруль (ВИДЕО)

    В Днепре в последнюю пятницу года был замечен новогодний патруль.

    Сегодня 17:13
    просмотров
    В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого на АЗС вспыхнула легковушка
    В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого на АЗС вспыхнула легковушка

    Сегодня, 30 декабря, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого на АЗС Lotus произошел пожар.

    Сегодня 16:53
    0
    просмотров
    В школу на самокате и лечение «Кока-Колой»: жители Днепра рассказали о жизни в Норвегии
    В школу на самокате и лечение «Кока-Колой»: жители Днепра рассказали о жизни в Норвегии

    Журналисты dnepr.info продолжают серию материалов о том, как живется днепрянам вдали от родного города. Сегодня мы расскажем о жизни в Норвегии, где есть платные урны, в музее продают носки в банках, первоклашки в 5 лет ездят в школу в транспорте…

    Сегодня 16:48
    просмотров
    В полиции напомнили, можно ли в Днепре использовать салюты и фейерверки
    В полиции напомнили, можно ли в Днепре использовать салюты и фейерверки

    Уже завтра мы будем встречать Новый год.

    Сегодня 15:55
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх