Россияне в Запорожской области срубили на дрова 600-летний дуб

Российские захватчики срубили старинный дуб, который рос в селе Терпенье Мелитопольского района Запорожской области.
Об этом сообщила в Facebook офицер 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Елена Белозерская.
Возраст дерева, по данным военной, около 600 лет. Его обхват — 6 метров, а высота — 40 метров.
Еще одна жертва оккупантов. Дуб-патриарх в селе Терпенье Мелитопольского района Запорожской области. Возраст около 600 лет. В конце прошлого года оккупанты с местными коллаборантами спилили его на дрова. Будут отвечать, — написала она.
Местные СМИ писали о вырубке дерева еще в начале января этого года.
От дерева-старожила остался один пень. Его оккупанты покрыли декоративной галькой. Такое «произведение искусства» вполне отвечает характеру ра***стов, — указали тогда журналисты.
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