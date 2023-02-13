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Россияне в Запорожской области срубили на дрова 600-летний дуб

Сегодня 11:37
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Дерево было в обхвате до 6 метров, а высотой — около 40 метров. Сейчас от дуба остался лишь пень, который оккупанты "украсили" декоративной галькой.

Новости Днепра про Россияне в Запорожской области срубили на дрова 600-летний дуб

Российские захватчики срубили старинный дуб, который рос в селе Терпенье Мелитопольского района Запорожской области.

Об этом сообщила в Facebook офицер 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Елена Белозерская.

Возраст дерева, по данным военной, около 600 лет. Его обхват — 6 метров, а высота — 40 метров.

Новости Днепра про Россияне в Запорожской области срубили на дрова 600-летний дуб

Еще одна жертва оккупантов. Дуб-патриарх в селе Терпенье Мелитопольского района Запорожской области. Возраст около 600 лет. В конце прошлого года оккупанты с местными коллаборантами спилили его на дрова. Будут отвечать, — написала она.

Новости Днепра про Россияне в Запорожской области срубили на дрова 600-летний дуб

Местные СМИ писали о вырубке дерева еще в начале января этого года.

От дерева-старожила остался один пень. Его оккупанты покрыли декоративной галькой. Такое «произведение искусства» вполне отвечает характеру ра***стов, — указали тогда журналисты.

Новости Днепра про Россияне в Запорожской области срубили на дрова 600-летний дуб

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