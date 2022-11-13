Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Россияне украли из Херсона енота: в соцсетях делают мемы и требуют обмена

Сегодня 15:40
просмотров

Убегая из Херсона россияне украли енота.

Новости Днепра про Россияне украли из Херсона енота: в соцсетях делают мемы и требуют обмена

Убегая из Херсона оккупанты украли енота. Об этом рассказала российская пропагандистка в своем телеграмм-канале. Она назвала единственной «хорошей новостью» с фронта то, что россиянам удалось унести нашего енота.

На эту новость отреагировали соцсети. Люди начали создавать мемы на эту тему, потому что похищение енота «второй армией мира» это еще тот абсурд.

Ситуацию также прокомментировал учредитель организации Uanimals Александр Тодорчук.

Стоит уточнить, что енота из зоопарка Херсона украл не просто какой-нибудь глупый солдат, а именно российское командование. В Крым они вывезли большую часть коллекции зоопарка: от ламы и волка до осла и белок», – написал он.

Пользователи соцсетей подхватили шутки о биологическом оружии и требуют освобождения нашего боевого енота из российского плена.

Новости Днепра про Россияне украли из Херсона енота: в соцсетях делают мемы и требуют обмена

Новости Днепра про Россияне украли из Херсона енота: в соцсетях делают мемы и требуют обмена

Новости Днепра про Россияне украли из Херсона енота: в соцсетях делают мемы и требуют обмена

Алексей Арестович высмеял русского «философа» Дугина.

Свободу еноту.

Новости Днепра про Россияне украли из Херсона енота: в соцсетях делают мемы и требуют обмена

Новости Днепра про Россияне украли из Херсона енота: в соцсетях делают мемы и требуют обмена

Украинцы намекают, что енотика россияне могли взять вместо стиральной машины.

Новости Днепра про Россияне украли из Херсона енота: в соцсетях делают мемы и требуют обмена

Новости Днепра про Россияне украли из Херсона енота: в соцсетях делают мемы и требуют обмена

Новости Днепра про Россияне украли из Херсона енота: в соцсетях делают мемы и требуют обмена

Новости Днепра про Россияне украли из Херсона енота: в соцсетях делают мемы и требуют обмена

Но на самом деле история очень печальная, надеемся енотику и другим украденным животным удастся уйти от этих варваров.

Читайте также:

Новости Днепра про Россияне украли из Херсона енота: в соцсетях делают мемы и требуют обменаУкраїнська Новости Днепра про Россияне украли из Херсона енота: в соцсетях делают мемы и требуют обменаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    «Укрпочта» выпускает новую марку «Херсон – это Украина»: когда можно будет купить
    Новости Украины
    Вчера 09:01
    «Укрпочта» выпускает новую марку «Херсон – это Украина»: когда можно будет купить

    Марку презентуют в декабре непосредственно в Херсоне.

    Россияне успели выскочить из Херсона, но трофеи есть, — Арестович
    Новости Украины
    11.11.2022 17:00
    Россияне успели выскочить из Херсона, но трофеи есть, — Арестович

    Над Херсоном висит украинский флаг.

    Мэр Днепра прокомментировал освобождение Херсона
    Новости Днепра
    11.11.2022 16:47
    Мэр Днепра прокомментировал освобождение Херсона

    Сегодня – исторический день.

    Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ, – ГУР
    Новости Украины
    11.11.2022 15:48
    Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ, – ГУР

    Российские оккупанты снова совершили "жест доброй воли" и отступили под…

    Последние новости

    Не показывалось в Дії: в Днепре водитель хотел обменять липовое удостоверение на настоящее
    Не показывалось в Дії: в Днепре водитель хотел обменять липовое удостоверение на настоящее

    В Днепре мужчина хотел обмануть сервисный центр МВД, чтобы обменять «липовое» водительское удостоверение.

    Сегодня 15:16
    просмотров
    Привезли в больницу полухолодное тело: в Днепре спасают бойца со смертельными ранениями
    Привезли в больницу полухолодное тело: в Днепре спасают бойца со смертельными ранениями

    В Днепре спасают раненого бойца из Бахмута.

    Сегодня 14:55
    просмотров
    В Днепре сгорела дотла теплица с цветами (ФОТО)
    В Днепре сгорела дотла теплица с цветами (ФОТО)

    В Днепре сгорела частная теплица с цветами.

    Сегодня 14:16
    просмотров
    В аэропорту Парижа умер иранец, живший там 18 лет и вдохновивший Спилберга на фильм «Терминал»
    В аэропорту Парижа умер иранец, живший там 18 лет и вдохновивший Спилберга на фильм «Терминал»

    Иранский беженец, живший в парижском аэропорту 18 лет, скончался.

    Сегодня 14:00
    просмотров
    Правительство запретило украинским мужчинам выезжать за границу используя справку об инвалидности
    Правительство запретило украинским мужчинам выезжать за границу используя справку об инвалидности

    Украинцы с инвалидностью больше не имеют права пересекать границу Украины на основании справки МСЭК.

    Сегодня 13:25
    просмотров
    Ударил шилом в живот: в Кривом Роге поссорились мужчины
    Ударил шилом в живот: в Кривом Роге поссорились мужчины

    В Кривом Роге во время ссоры мужчина ударил другого мужчину шилом в живот.

    Сегодня 11:40
    0
    просмотров
    С ног на голову: в Днепре появился новый музей
    С ног на голову: в Днепре появился новый музей

    В популярном в Днепре парке появился новый музей-аттракцион.

    Сегодня 10:40
    просмотров
    Двое раненых и десятки изуродованных домов: как прошла ночь на Днепропетровщине
    Двое раненых и десятки изуродованных домов: как прошла ночь на Днепропетровщине

    Оккупанты без остановок обстреливают Днепропетовщину.

    Сегодня 08:45
    просмотров
    Облачно, но без осадков: прогноз погоды в Днепре на 13 ноября
    Облачно, но без осадков: прогноз погоды в Днепре на 13 ноября

    Зонт можно оставлять дома!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Днепрянка утверждает, что нашла в гречке из «АТБ» стекло
    Днепрянка утверждает, что нашла в гречке из «АТБ» стекло

    В Днепре местная жительница купила в "АТБ" гречку, но ее ждал сюрприз.

    Вчера 20:52
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх