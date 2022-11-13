Россияне украли из Херсона енота: в соцсетях делают мемы и требуют обмена

Убегая из Херсона россияне украли енота.

Убегая из Херсона оккупанты украли енота. Об этом рассказала российская пропагандистка в своем телеграмм-канале. Она назвала единственной «хорошей новостью» с фронта то, что россиянам удалось унести нашего енота.

На эту новость отреагировали соцсети. Люди начали создавать мемы на эту тему, потому что похищение енота «второй армией мира» это еще тот абсурд.

Ситуацию также прокомментировал учредитель организации Uanimals Александр Тодорчук.

Стоит уточнить, что енота из зоопарка Херсона украл не просто какой-нибудь глупый солдат, а именно российское командование. В Крым они вывезли большую часть коллекции зоопарка: от ламы и волка до осла и белок», – написал он.

Пользователи соцсетей подхватили шутки о биологическом оружии и требуют освобождения нашего боевого енота из российского плена.