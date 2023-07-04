Россияне ударили «Искандером» по городу на Харьковщине: 38 раненых, из них — 12 детей, самому младшему — 3 месяца

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
По предварительным данным, оккупанты ударили «Искандером». Российский боеприпас упал рядом с многоэтажным домом.
По состоянию на 17:30 известно о 38 раненых, из них — 12 детей. Самому младшему – 3 месяца.
При процессуальном руководстве Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Прокуроры и следователи полиции работают на месте обстрела.
Обновлено: как сообщили в пресс-службе ГСЧС, по состоянию на 18:00 уже известно о 41 пострадавшем, из них – 12 детей. В частности, 2 младенца – 10 и 3 месяцев. Состояние 10-месячного мальчика, попавшего в реанимацию, стабилизировали. Другие дети получили легкие осколочные ранения, ушибы и царапины. Всем оказана медицинская помощь.
В результате ракетного удара было повреждено 8 многоэтажных домов и 8 автомобилей.
Не простим! Отомстим!
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