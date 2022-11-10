Россияне ударили ракетами по объекту критической инфраструктуры на Днепропетровщине

Об этом сообщили в оперативном командовании Юг.
По словам военных, вечером 9 ноября россияне ударили по объекту критической инфраструктуры на Криворожье. Обошлось без жертв.
Кроме того, жители Кривого Рога вчера слышали звуки взрывов. Как позже объяснил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, по Криворожскому району ударили кассетными снарядами, поэтому местные жители могли слышать взрывы.
Он призывает смотреть под ноги и сообщать в полицию о подозрительных предметах.
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Яна Юхименко
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