Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Россияне ударили ракетами по объекту критической инфраструктуры на Днепропетровщине

Россияне ударили ракетами по объекту критической инфраструктуры на Днепропетровщине

Сегодня 10:43
просмотров

Вчера, 9 ноября, жители Днепропетровщины слышали взрывы.

Новости Днепра про Россияне ударили ракетами по объекту критической инфраструктуры на Днепропетровщине

Об этом сообщили в оперативном командовании Юг.

По словам военных, вечером 9 ноября россияне ударили по объекту критической инфраструктуры на Криворожье. Обошлось без жертв.

Кроме того, жители Кривого Рога вчера слышали звуки взрывов. Как позже объяснил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, по Криворожскому району ударили кассетными снарядами, поэтому местные жители могли слышать взрывы.

Он призывает смотреть под ноги и сообщать в полицию о подозрительных предметах.

Читайте также:

 

Новости Днепра про Россияне ударили ракетами по объекту критической инфраструктуры на ДнепропетровщинеУкраїнська Новости Днепра про Россияне ударили ракетами по объекту критической инфраструктуры на ДнепропетровщинеРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепропетровской области местные сделали свалку на месте уникального кургана
    Новости Днепра
    Сегодня 11:57
    В Днепропетровской области местные сделали свалку на месте уникального кургана

    В Днепропетровской области местные жители завалили мусором уникальный Мавриинский майндан

    Котики охотятся на орла: в Днепре на набережной появилось новое граффити
    Новости Днепра
    Сегодня 11:33
    Котики охотятся на орла: в Днепре на набережной появилось новое граффити

    В Днепре на набережной возле пешеходного моста на Монастырский остров…

    Имеет имя и берет рыбу из рук: в сквере Днепра поселилась огромная птица-одиночка (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 20:08
    Имеет имя и берет рыбу из рук: в сквере Днепра поселилась огромная птица-одиночка (ФОТО)

    В Днепре в сквере "Прибрежном" поселился серебристый мартин Джонни.

    В Днепропетровской области в авто во время движения загорелся газовый баллон
    Новости Днепра
    Вчера 18:07
    В Днепропетровской области в авто во время движения загорелся газовый баллон

    Сегодня, 9 ноября, в 09:21 на линию «101» сообщили, что…

    Последние новости

    В Днепре в шоколадке вместо ореха был зуб (ФОТО)
    В Днепре в шоколадке вместо ореха был зуб (ФОТО)

    Когда покупаете сладкое, будьте осторожны.

    Сегодня 13:12
    0
    просмотров
     «Придумал» дом совхозов и политкарторжан: кто такой Владимир Самодрыга в честь которого назвала улица в Днепре
     «Придумал» дом совхозов и политкарторжан: кто такой Владимир Самодрыга в честь которого назвала улица в Днепре

    В 2015 году в Днепре появилась улица названная в честь Владимира Самодрыги. Это архитектор, проживший в городе всю жизнь и создавший несколько знаковых зданий, но сегодня о его деятельности мало кто знает, ведь проекты Самодрыги были реализованы почти 100 лет…

    Сегодня 12:46
    просмотров
    Где сегодня в Днепре нет воды: причина и адреса
    Где сегодня в Днепре нет воды: причина и адреса

    Сегодня, 10 ноября, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Сегодня 12:00
    1
    просмотров
    В Днепропетровской области местные сделали свалку на месте уникального кургана
    В Днепропетровской области местные сделали свалку на месте уникального кургана

    В Днепропетровской области местные жители завалили мусором уникальный Мавриинский майндан

    Сегодня 11:57
    просмотров
    Котики охотятся на орла: в Днепре на набережной появилось новое граффити
    Котики охотятся на орла: в Днепре на набережной появилось новое граффити

    В Днепре на набережной возле пешеходного моста на Монастырский остров появилось новое граффити.

    Сегодня 11:33
    0
    просмотров
    ВСУ уже ликвидировали 78 690 оккупантов: потери врага на 10 ноября
    ВСУ уже ликвидировали 78 690 оккупантов: потери врага на 10 ноября

    Слава Украине! Слава ВСУ!

    Сегодня 10:46
    0
    просмотров
    ВСУ отбили 12 атак оккупантов в Донецкой и Луганской областях — Генштаб
    ВСУ отбили 12 атак оккупантов в Донецкой и Луганской областях — Генштаб

    Силы обороны Украины продолжают отражать атаки врага, который, в свою очередь, не прекращает обстрелы по всем оперативным направлениям.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    Как в фильме ужасов: Днепр утонул в очень густом тумане (ФОТО)
    Как в фильме ужасов: Днепр утонул в очень густом тумане (ФОТО)

    У четверг 10 листопада, Дніпро повністю затягнуло густим туманом.

    Сегодня 09:54
    просмотров
    Убийство и ограбление пенсионерки в Каменском: что решил суд
    Убийство и ограбление пенсионерки в Каменском: что решил суд

    Суд вынес приговор ранее не судимому мужчине за убийство женщины 1936 года рождения и ограбление ее квартиры.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Мужчину, укравшего военную аптечку из автомобиля, задержали в Днепре
    Мужчину, укравшего военную аптечку из автомобиля, задержали в Днепре

    4 ноября владелец автомобиля обратился в полицию и рассказал, что несколько дней назад оставил машину возле дома в Чечеловском районе города, а позже обнаружил отсутствие военно-медицинской аптечки стоимостью около 4 тысяч гривен.

    Сегодня 09:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх