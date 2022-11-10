Россияне ударили ракетами по объекту критической инфраструктуры на Днепропетровщине

Он призывает смотреть под ноги и сообщать в полицию о подозрительных предметах.

Кроме того, жители Кривого Рога вчера слышали звуки взрывов. Как позже объяснил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, по Криворожскому району ударили кассетными снарядами, поэтому местные жители могли слышать взрывы.

По словам военных, вечером 9 ноября россияне ударили по объекту критической инфраструктуры на Криворожье. Обошлось без жертв.

Об этом сообщили в оперативном командовании Юг.

Сегодня, 9 ноября, в 09:21 на линию «101» сообщили, что…

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