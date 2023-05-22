Россияне ударили по спасательной части в Днепре: пострадал сотрудник

В результате атаки есть серьезные разрушения и пострадавший, сообщает глава ГСЧС Украины Сергей Крук.
Во время прилета были разрушены 3 здания и уничтожено более 20 единиц техники. Один спасатель получил ранение.
«Уничтожать подразделения ГСЧС – это грубое нарушение норм Женевской конвенции. Это нарушение всех норм Международного права и обычной человеческой морали! Россия – государство-террорист!» — прокомментировал Крук.
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