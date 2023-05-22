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Россияне ударили по спасательной части в Днепре: пострадал сотрудник

Сегодня 09:30
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Российские оккупанты ударили по аварийно-спасательной части в Днепре ночью 22 мая.

Новости Днепра про Россияне ударили по спасательной части в Днепре: пострадал сотрудник

В результате атаки есть серьезные разрушения и пострадавший, сообщает глава ГСЧС Украины Сергей Крук. 

Во время прилета были разрушены 3 здания и уничтожено более 20 единиц техники. Один спасатель получил ранение.

«Уничтожать подразделения ГСЧС – это грубое нарушение норм Женевской конвенции. Это нарушение всех норм Международного права и обычной человеческой морали! Россия – государство-террорист!» — прокомментировал Крук. 

Новости Днепра про Россияне ударили по спасательной части в Днепре: пострадал сотрудник

Новости Днепра про Россияне ударили по спасательной части в Днепре: пострадал сотрудник

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Новости Днепра про Россияне ударили по спасательной части в Днепре: пострадал сотрудникУкраїнська Новости Днепра про Россияне ударили по спасательной части в Днепре: пострадал сотрудникРусский

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