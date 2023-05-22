Россияне ударили по спасательной части в Днепре: пострадал сотрудник

«Уничтожать подразделения ГСЧС – это грубое нарушение норм Женевской конвенции. Это нарушение всех норм Международного права и обычной человеческой морали! Россия – государство-террорист!» — прокомментировал Крук.

Во время прилета были разрушены 3 здания и уничтожено более 20 единиц техники. Один спасатель получил ранение.

В результате атаки есть серьезные разрушения и пострадавший, сообщает глава ГСЧС Украины Сергей Крук.

Российские оккупанты ударили по аварийно-спасательной части в Днепре ночью 22 мая.

Российские войска ночью выпустили по Днепропетровской области более 20 ракет…

Волна ложных минирований в Днепре продолжается. За прошедшие сутки в…

21 мая в Службу спасения «101» поступило сообщение о том,…

«Обратный отсчет начался»: Запорожская АЭС полностью обесточена из-за обстрелов россиян Запорожская АЭС полностью обесточена из-за ночной атаки российских войск. Это произошло уже в седьмой раз и грозит аварией с радиационными последствиями для всего мира. просмотров

Пятеро спасателей боролись с огнем: в Днепре вспыхнул Hyundai Sonata 21 мая в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Рабочей Чечеловского района города Днепр горит автомобиль. просмотров

В Днепре «заминировали» более 400 зданий: что известно Волна ложных минирований в Днепре продолжается. За прошедшие сутки в колл-центр СБУ поступило 4 сообщения. просмотров

Массированный удар по Днепру и области: большинство целей сбили, но есть «прилеты» Российские войска ночью выпустили по Днепропетровской области более 20 ракет и дронов. Большинство целей сбили силы ПВО, но зафиксировано четыре "прилета". 0 просмотров