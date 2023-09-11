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  • Россияне ударили по Никополю из «Града» и тяжелой артиллерии: трое мужчин в больнице

Россияне ударили по Никополю из «Града» и тяжелой артиллерии: трое мужчин в больнице

Сегодня 15:09
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Террористы.

Новости Днепра про Россияне ударили по Никополю из «Града» и тяжелой артиллерии: трое мужчин в больнице

Российская армия сегодня ударила по Никополю из «Града» и тяжелой артиллерии.

К сожалению, три человека пострадали – это мужчины 24, 47 и 56 лет.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, у пострадавших минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Все в больнице в состоянии средней тяжести.

В Никополе в результате этой атаки повреждены магазин, частное и пищевое предприятия. Задело и учебное заведение, пятиэтажку, хозяйственные постройки и авто.

Новости Днепра про Россияне ударили по Никополю из «Града» и тяжелой артиллерии: трое мужчин в больнице

Новости Днепра про Россияне ударили по Никополю из «Града» и тяжелой артиллерии: трое мужчин в больнице

Пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

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Новости Днепра про Россияне ударили по Никополю из «Града» и тяжелой артиллерии: трое мужчин в больницеУкраїнська Новости Днепра про Россияне ударили по Никополю из «Града» и тяжелой артиллерии: трое мужчин в больницеРусский

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