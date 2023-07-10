Россияне ударили по двум общинам Днепропетровщины: подробности

Обстрелял агрессор и Марганецкую общину Никопольщины. Враг применил тяжелую артиллерию. Люди невредимы.

Сегодня под вражеский удар попала Межевская община Синельниковского района. Туда прилетело из РСЗО «Торнадо-С».

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

В понедельник, 10 июля, под обстрел врага попали две общины Днепропетровской области.

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