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Россияне ударили по двум общинам Днепропетровщины: подробности

Сегодня 22:00
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В понедельник, 10 июля, под обстрел врага попали две общины Днепропетровской области.

Новости Днепра про Россияне ударили по двум общинам Днепропетровщины: подробности

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.
 
Сегодня под вражеский удар попала Межевская община Синельниковского района. Туда прилетело из РСЗО «Торнадо-С».
 
Ранение получил 58-летний мужчина.
 
Повреждены 12 жилых домов, хозяйственная постройка и 3 авто.
 
Обстрелял агрессор и Марганецкую общину Никопольщины. Враг применил тяжелую артиллерию. Люди невредимы.

Новости Днепра про Россияне ударили по двум общинам Днепропетровщины: подробности

Новости Днепра про Россияне ударили по двум общинам Днепропетровщины: подробности

Новости Днепра про Россияне ударили по двум общинам Днепропетровщины: подробностиУкраїнська Новости Днепра про Россияне ударили по двум общинам Днепропетровщины: подробностиРусский

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