Россияне убили поголовье животных на ферме в Днепропетровской области

Разрушение есть в 2 частных домах и 3 хозяйственных сооружениях.

Оккупанты были из тяжелой артиллерии по Никополю и Марганецкой громаде.

Россияне трижды за день обстреляли Днепропетровскую область. Под обстрелами погибло поголовье скота на одной из ферм.

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