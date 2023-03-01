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Россияне убили поголовье животных на ферме в Днепропетровской области

Сегодня 21:15
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Россияне трижды за день обстреляли Днепропетровскую область. Под обстрелами погибло поголовье скота на одной из ферм.

Новости Днепра про Россияне убили поголовье животных на ферме в Днепропетровской области

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Оккупанты были из тяжелой артиллерии по Никополю и Марганецкой громаде.

Повреждено фермерское хозяйство. Там российские снаряды убили поголовье животных.

Разрушение есть в 2 частных домах и 3 хозяйственных сооружениях.

Люди не пострадали.

Новости Днепра про Россияне убили поголовье животных на ферме в Днепропетровской области

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Новости Днепра про Россияне убили поголовье животных на ферме в Днепропетровской областиУкраїнська Новости Днепра про Россияне убили поголовье животных на ферме в Днепропетровской областиРусский

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