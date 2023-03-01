Россияне убили поголовье животных на ферме в Днепропетровской области

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Оккупанты были из тяжелой артиллерии по Никополю и Марганецкой громаде.
Повреждено фермерское хозяйство. Там российские снаряды убили поголовье животных.
Разрушение есть в 2 частных домах и 3 хозяйственных сооружениях.
Люди не пострадали.
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