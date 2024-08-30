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Россияне трижды пытались уничтожить пожарно-спасательную часть в Никополе

Сегодня 10:35
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Враг в очередной раз атаковал Никополь.

Новости Днепра про Россияне трижды пытались уничтожить пожарно-спасательную часть в Никополе

С утра 30 августа враг пытался уничтожить пожарно-спасательную часть в Никополе.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Россияне трижды безжалостно атаковали спасателей, – написали в публикации ГСЧС.

В результате обстрела повреждены ворота здания пожарного депо, крыша складского здания, а также спасательная лодка.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Напомним, недавно мы писали, что стало известно, в каком состоянии находится пострадавшая в результате артобстрела Никополя 14-летняя девушка.

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