Россияне трижды пытались уничтожить пожарно-спасательную часть в Никополе

С утра 30 августа враг пытался уничтожить пожарно-спасательную часть в Никополе.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Россияне трижды безжалостно атаковали спасателей, – написали в публикации ГСЧС.
В результате обстрела повреждены ворота здания пожарного депо, крыша складского здания, а также спасательная лодка.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Напомним, недавно мы писали, что стало известно, в каком состоянии находится пострадавшая в результате артобстрела Никополя 14-летняя девушка.
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