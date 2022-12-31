Россияне трижды открывали огонь: как прошла предновогодняя ночь на Днепропетровщине

По его словам, россияне трижды из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район – Мировскую и Марганецкую громады. Оккупанты направили туда два десятка снарядов.
К счастью, люди не пострадали. Последствия атак выясняются.
В других районах ночь без тревог и чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно. Пусть праздники будут тихими, – отметил Валентин Резниченко.
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