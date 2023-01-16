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Россияне терпят значительные потери в живой силе на Бахмутском и Авдеевском направлениях, — Генштаб

Сегодня 09:00
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Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 15 января отбили 16 атак врага в Луганской и Донецкой областях.

Новости Днепра про Россияне терпят значительные потери в живой силе на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб

«Противник ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях и несет значительные потери в живой силе», — отметили в Генштабе.

На ВолынскомПолесскомСеверском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Середина-Буда, Павловка, Кондратовка и Поповка Сумской области и Старица, Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Бударки, Волчанск, Стрелка, Красное Первое, Огурцово, Тернова, Тополя Харьковской области.

В Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы 23 населенных пунктов. Среди них Двухлетняя, Котляровка, Крахмальное, Берестовое и Кисловка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Краснопоповка Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов. В частности, Спирное, Озаряновка, Клещиевка, Ивано-Дарьевка, Соледар, Бахмут, Дружба, Нью-Йорк и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении из танков и всего спектра артиллерии обстреливались Георгиевка, Веселое, Авдеевка, Невельское, Первомайское, Марьинка, Водяное, Орловка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении во вражеский огонь попали Угледар, Пречистовка и Никольские Дачи Донецкой области.

На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск в районах более 24 населенных пунктов, в частности Милово, Гуляйполе, Дорожнянка, Зализнычное, Чаривное, Малая Токмачка, Степное, Плавни, Щербаки и Качкаровка Запорожской области.

На Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега Днепра. Пострадали 17 населенных пунктов, в частности Антоновка, Золотая Балка, Гавриловка, Львовое, Садовое и Херсон.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Краснополовка, Спорное, Соль, Бахмут, Клищиевка, Новобахмутовка, Большая Новоселка, Пречистовка, Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяное, Майорск и Марьинка Донецкой области.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по его средствам противовоздушной обороны.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 1 склад боеприпасов и 1 средство радиоэлектронной борьбы врага.

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Новости Днепра про Россияне терпят значительные потери в живой силе на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Россияне терпят значительные потери в живой силе на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - ГенштабРусский

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