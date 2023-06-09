Россияне создали фейковую страницу начальника Днепропетровской ОВА в соцсети: будьте внимательны

Россияне в Facebook создали фейковую страницу начальника Днепропетровской ОВА и от его имени опубликовали пост, что из-за подрыва Каховской ГЭС на Запорожской АЭС может произойти авария, более масштабная, чем в Чернобыле.
Об этом сообщил сам Сергей Лысак. И отметил, что россияне создали фейковые страницы и других руководителей ОВА, чтобы посеять панику среди украинцев.
Были созданы фейковые страницы ряда руководителей ОВА! путинисты хотят посеять панику среди украинцев. Не выйдет! Мы хорошо знакомы с информационной гигиеной. Забаним в сети. Уничтожим на поле боя! – отметил Лысак.
Вы можете помочь забанить фейковую страницу (смотрите на фото, как именно):
Пожалуйста, будьте внимательны, доверяйте только официальным источникам информации, не переходите по сомнительным ссылкам и соблюдайте информационную гигиену!
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине задержали хакера, который сломал тысячи аккаунтов украинцев.
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