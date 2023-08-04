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  • Россияне пять раз обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии и РСЗО: есть раненые

Россияне пять раз обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии и РСЗО: есть раненые

Сегодня 07:48
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Оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровщину.

Новости Днепра про Россияне пять раз обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии и РСЗО: есть раненые

С вечера и ночью они пять раз обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии и РСЗО. Попали по районному центру, Червоногригорьевской и Мировской громадах.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

В Никополе повреждены более двух десятков частных домов, легковой автомобиль и два грузовика, несколько солнечных панелей, теплицы, три газопровода и две линии электропередач. Разбиты десять хозяйственных построек, еще две – уничтожены.

Новости Днепра про Россияне пять раз обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии и РСЗО: есть раненые

Новости Днепра про Россияне пять раз обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии и РСЗО: есть раненые

Новости Днепра про Россияне пять раз обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии и РСЗО: есть раненые

К сожалению, пострадали двое никопольчан – 85-летняя женщина и 35-летний мужчина. Медики оказали им всю необходимую помощь. Они будут лечиться дома.

Последствия вражеских атак уточняются.

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Новости Днепра про Россияне пять раз обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии и РСЗО: есть раненыеУкраїнська Новости Днепра про Россияне пять раз обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии и РСЗО: есть раненыеРусский

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