Россияне пять раз обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии и РСЗО: есть раненые

С вечера и ночью они пять раз обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии и РСЗО. Попали по районному центру, Червоногригорьевской и Мировской громадах.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
В Никополе повреждены более двух десятков частных домов, легковой автомобиль и два грузовика, несколько солнечных панелей, теплицы, три газопровода и две линии электропередач. Разбиты десять хозяйственных построек, еще две – уничтожены.
К сожалению, пострадали двое никопольчан – 85-летняя женщина и 35-летний мужчина. Медики оказали им всю необходимую помощь. Они будут лечиться дома.
Последствия вражеских атак уточняются.
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