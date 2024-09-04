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Россияне попали ракетой в гражданский объект в Кривом Роге: есть пострадавшие, среди них – ребенок

Сегодня 07:44
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Враг снова атаковал Кривой Рог.

Новости Днепра про Россияне попали ракетой в гражданский объект в Кривом Роге: есть пострадавшие, среди них – ребенок

Враг в очередной раз атаковал Кривой Рог. По данным руководителя военной администрации Александра Вилкула, есть ракетное попадание в объект гражданской инфраструктуры в центре города. Взрывной волной изуродованы более 10 многоэтажек.

Как сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, сейчас известно о пяти пострадавших: женщинах 62, 83 и 84 лет, 70-летнем мужчине. Также ранена 10-летняя девочка, ее госпитализировали. Остальные пострадавшие будут лечиться амбулаторно.

В городе поврежден отель. В нескольких многоэтажках выбиты окна, – пишет Сергей Лысак.

Развернут Городской Штаб помощи людям в школе №103 (бывшая улица Костенко 23). На месте работают все спецслужбы. Последствия уточняются.

Изменения в работе общественного транспорта

Александр Вилкул сообщил о введении изменений в работу общественного транспорта. Перекрыто движение на участке Святогеоргиевской к площади Домностроителей.

Вагоны маршрутов №№2, 5, 7, 9, 22, 25, 27 в направлении станции Кривой Рог-Главный разворачиваются на кольце Героев АТО. Вагоны маршрутов №№9, 14 работают на участке от станции Кривой Рог-Главный – площадь Домностроителей, – сообщил Александр Вилкул.

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Новости Днепра про Россияне попали ракетой в гражданский объект в Кривом Роге: есть пострадавшие, среди них – ребенокУкраїнська Новости Днепра про Россияне попали ракетой в гражданский объект в Кривом Роге: есть пострадавшие, среди них – ребенокРусский

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