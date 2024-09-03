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Россияне обстреляли железную дорогу на Днепропетровщине: есть ли задержки рейсов

Сегодня 11:19
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Россияне атаковали железнодорожную станцию ​​в Днепропетровской области.

Новости Днепра про Россияне обстреляли железную дорогу на Днепропетровщине: есть ли задержки рейсов

В течение ночи со 2 на 3 сентября враг совершил массированный обстрел железнодорожных станций в нескольких областях Украины.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

В частности, была атакована инфраструктура и подвижной состав в Сумской и Днепропетровской областях. К счастью, обошлось без жертв, – написали в публикации Укрзализныци.

Кроме этого, в Покровске россияне обстреляли дом машиниста локомотивного депо, работающего в Укрзализныце.

Именно из этого города железнодорожники организуют эвакуацию мирного населения и вынуждены работать под постоянными вражескими атаками, — отметили в Укразализныце.

 Работник и его жена получили ранения и были госпитализированы.

Есть ли задержки или отмена рейсов?

Поезда Укрзализныци продолжают движение. Никакого рейса отменено не было. Задержек на оказавшихся под обстрелом железных дорогах нет.

Подробнее о задерживаемых поездах можно узнать ЗДЕСЬ.

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Новости Днепра про Россияне обстреляли железную дорогу на Днепропетровщине: есть ли задержки рейсовУкраїнська Новости Днепра про Россияне обстреляли железную дорогу на Днепропетровщине: есть ли задержки рейсовРусский

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