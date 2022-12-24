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  • Россияне обстреляли из «Градов» Херсон: 58 раненых, из них 18 тяжелых, 7 человек погибли

Россияне обстреляли из «Градов» Херсон: 58 раненых, из них 18 тяжелых, 7 человек погибли

Сегодня 13:38
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Сегодня российские оккупанты ударили из "Градов" по центру Херсона.

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Как сообщили в Офисе президента, по состоянию на данный момент известно о 58 раненых, из них 18 – тяжелых, 7 человек погибли.

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Обстрел города прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Соцсети, скорее всего, обозначат эти фото как «чувствительный контент». Но это не чувствительный контент – это реальная жизнь Украины и украинцев. Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийства ради устрашения и удовольствия. Мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла мы воюем, – написал он.

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