Россияне обстреляли из «Градов» Херсон: 58 раненых, из них 18 тяжелых, 7 человек погибли

Сегодня российские оккупанты ударили из "Градов" по центру Херсона.

Как сообщили в Офисе президента, по состоянию на данный момент известно о 58 раненых, из них 18 – тяжелых, 7 человек погибли.

Обстрел города прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Соцсети, скорее всего, обозначат эти фото как «чувствительный контент». Но это не чувствительный контент – это реальная жизнь Украины и украинцев. Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийства ради устрашения и удовольствия. Мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла мы воюем, – написал он.