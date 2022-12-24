Россияне обстреляли из «Градов» Херсон: 58 раненых, из них 18 тяжелых, 7 человек погибли

Как сообщили в Офисе президента, по состоянию на данный момент известно о 58 раненых, из них 18 – тяжелых, 7 человек погибли.
Обстрел города прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.
Соцсети, скорее всего, обозначат эти фото как «чувствительный контент». Но это не чувствительный контент – это реальная жизнь Украины и украинцев. Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийства ради устрашения и удовольствия. Мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла мы воюем, – написал он.
Читайте также:
Автор:
Близятся новогодние праздники.
Светлая память погибшим!
Сегодня россияне обстреляли центр Херсона.
Евгений Малолетка, украинский фотокорреспондент, освещавший оборону Мариуполя и деоккупацию Харьковщины,…
"Новая почта" опубликовала график работы своих отделений в Днепре на Новый год и Рождество.
В Кривом Роге в районе 95 квартала насмерть сбили человека.
В Павлограде в комендантский час задержали мужчину в бронежилете и с полной сумкой боеприпасов.
Близятся новогодние праздники.
Светлая память погибшим!
В декабре 2019 года в Кривом Роге мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю.
Сегодня, 24 декабря, жители жилмассива Приднепровск остались без отопления.
Для безопасности и удобства горожан на улицах Днепра снова частично заработает наружное освещение.
Сегодня, 24 декабря, на проспекте Героев произошла авария.
Сегодня россияне обстреляли центр Херсона.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!