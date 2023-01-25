Россияне обстреляли два района Днепропетровской области

По его словам, в Синельниковском районе под вечер вражеской атаки также из тяжелой артиллерии подверглась Великомихайловская община. Последствия уточняются.

По словам Лукашука, из тяжелой артиллерии приготовили по Красногригорьевской общине. Есть повреждения здания насосной станции, также изуродованы электросети.

«В течение дня российские оккупанты дважды били по Никопольщине», — говорится в заявлении.

Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

В среду, 25 января, российские военные обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. В результате вражеских атак были повреждены электросети.

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