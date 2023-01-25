Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Россияне обстреляли два района Днепропетровской области

Сегодня 21:15
просмотров

В среду, 25 января, российские военные обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. В результате вражеских атак были повреждены электросети.

Новости Днепра про Россияне обстреляли два района Днепропетровской области

Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

«В течение дня российские оккупанты дважды били по Никопольщине», — говорится в заявлении.

По словам Лукашука, из тяжелой артиллерии приготовили по Красногригорьевской общине. Есть повреждения здания насосной станции, также изуродованы электросети.

«К счастью, пострадавших нет», — добавил глава облсовета.

По его словам, в Синельниковском районе под вечер вражеской атаки также из тяжелой артиллерии подверглась Великомихайловская община. Последствия уточняются.

Читайте также:

Новости Днепра про Россияне обстреляли два района Днепропетровской областиУкраїнська Новости Днепра про Россияне обстреляли два района Днепропетровской областиРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Весит 2,5 тонны: в Днепре появился креативный арт объект – огромный бронежилет
    Новости Днепра
    Сегодня 20:30
    Весит 2,5 тонны: в Днепре появился креативный арт объект – огромный бронежилет

    Новый арт объект появился в парке Гагарина. Это огромный бронежилет,…

    43 новых случая: какая ситуация с коронавирусом в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    43 новых случая: какая ситуация с коронавирусом в Днепре

    В Днепре за сутки выявили 43 случая заражения коронавирусом.

    Успехи за день: ВСУ «приземлили» вражеские самолет и вертолет, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    Успехи за день: ВСУ «приземлили» вражеские самолет и вертолет, — Генштаб

    Российские военные за сутки обстреляли десятки мирных населенных пунктов в…

    250 грн за кг: в Днепре в «АТБ» продают конфеты с неприятным сюрпризом
    Новости Днепра
    Сегодня 18:36
    250 грн за кг: в Днепре в «АТБ» продают конфеты с неприятным сюрпризом

    Днепрянин утверждает, что купил в "АТБ" конфеты с косточкой.

    Последние новости

    Весит 2,5 тонны: в Днепре появился креативный арт объект – огромный бронежилет
    Весит 2,5 тонны: в Днепре появился креативный арт объект – огромный бронежилет

    Новый арт объект появился в парке Гагарина. Это огромный бронежилет, символизирующий наше единство и несокрушимость каждого украинца.

    Сегодня 20:30
    просмотров
    43 новых случая: какая ситуация с коронавирусом в Днепре
    43 новых случая: какая ситуация с коронавирусом в Днепре

    В Днепре за сутки выявили 43 случая заражения коронавирусом.

    Сегодня 19:45
    0
    просмотров
    Преступление среди белого дня: в Павлограде в супермаркете мужчина ударил ножом местного жителя
    Преступление среди белого дня: в Павлограде в супермаркете мужчина ударил ножом местного жителя

    За нанесение тяжелых телесных полицейские задержали павлоградовца.

    Сегодня 19:15
    0
    просмотров
    Успехи за день: ВСУ «приземлили» вражеские самолет и вертолет, — Генштаб
    Успехи за день: ВСУ «приземлили» вражеские самолет и вертолет, — Генштаб

    Российские военные за сутки обстреляли десятки мирных населенных пунктов в Украине. Тем временем наши защитники уничтожили российские самолет и вертолет.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    250 грн за кг: в Днепре в «АТБ» продают конфеты с неприятным сюрпризом
    250 грн за кг: в Днепре в «АТБ» продают конфеты с неприятным сюрпризом

    Днепрянин утверждает, что купил в "АТБ" конфеты с косточкой.

    Сегодня 18:36
    1
    просмотров
    В КП «Днепрводоканал» прокомментировали закупку генераторов «по завышенным ценам»
    В КП «Днепрводоканал» прокомментировали закупку генераторов «по завышенным ценам»

    Недавно на сайте "Наші гроші" опубликовали материал, в котором говорится, что КП "Днепрводоканал" планирует закупить генераторы "по завышенным ценам".

    Сегодня 18:11
    0
    просмотров
    В Крыму и Белгороде по местным каналам показывали обращение Зеленского
    В Крыму и Белгороде по местным каналам показывали обращение Зеленского

    Хакеры сломали российское телевидение.

    Сегодня 17:43
    0
    просмотров
    Вышел из дома и пропал: в Никополе полицейские за 15 минут разыскали пропавшего 6-летнего мальчика
    Вышел из дома и пропал: в Никополе полицейские за 15 минут разыскали пропавшего 6-летнего мальчика

    Вчера вечером, 24 января, в полицию города Никополь обратилась 27-летняя женщина и сообщила об исчезновении сына.

    Сегодня 17:24
    0
    просмотров
    Коммуналки, «Кафе Молочное» и тайник шпиона: история дома Вильгельма в Днепре
    Коммуналки, «Кафе Молочное» и тайник шпиона: история дома Вильгельма в Днепре

    Часть старинных зданий в Днепре получают «вторую» жизнь, их реставрируют, обновляют и дома, хранящие историю сотни лет готовы снова принимать людей. Одно из таких зданий находится неподалеку от вокзала.

    Сегодня 17:19
    просмотров
    В Новомосковске горожанам окончательно вернули дворец культуры
    В Новомосковске горожанам окончательно вернули дворец культуры

    В собственность города был возвращен дворец культуры.

    Сегодня 17:01
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх