Россияне обстреляли два района Днепропетровской области

Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
«В течение дня российские оккупанты дважды били по Никопольщине», — говорится в заявлении.
По словам Лукашука, из тяжелой артиллерии приготовили по Красногригорьевской общине. Есть повреждения здания насосной станции, также изуродованы электросети.
«К счастью, пострадавших нет», — добавил глава облсовета.
По его словам, в Синельниковском районе под вечер вражеской атаки также из тяжелой артиллерии подверглась Великомихайловская община. Последствия уточняются.
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