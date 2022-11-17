Россияне обстреляли Днепр: попадание в два инфраструктурных объекта, есть пострадавший

Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
«Российские террористы только что обстреляли Днепр. Есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта. Предварительно один пострадавший. Спасатели ликвидируют последствия», — сообщил Тимошенко.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал жителей держать телефоны заряженными, опасность продолжается.
«Угроза продолжается, поэтому, пожалуйста, оставайтесь в укрытиях. По возможности держите телефоны, павербанки заряженными. В «Укрэнерго» предупреждают об увеличении объема ограничений для стабильности энергосистемы», — написал Лукашук.
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