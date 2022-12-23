Россияне ночью из тяжелой артиллерии ударили по Днепропетровщине

В ночь на 23 декабря россияне из тяжелой артиллерии ударили по Никополю и Марганцу.

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Оккупанты дважды из тяжелой артиллерии ударили по Никопольскому району. Удар пришелся по Никополю и Марганцу. К счастью, люди не пострадали.

«В Никополе российские снаряды повредили частные дома, хозяйственные постройки и газопровод. В Марганце последствия обстрела выясняются», – пишет Резниченко в своем телеграмм-канале.

В других районах сирена несколько раз предупреждала об опасности и обошлась без атак, отмечает председатель Днепропетровской ОВА.

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