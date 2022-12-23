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Россияне ночью из тяжелой артиллерии ударили по Днепропетровщине

Сегодня 09:00
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В ночь на 23 декабря россияне из тяжелой артиллерии ударили по Никополю и Марганцу.

Новости Днепра про Россияне ночью из тяжелой артиллерии ударили по Днепропетровщине

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Оккупанты дважды из тяжелой артиллерии ударили по Никопольскому району. Удар пришелся по Никополю и Марганцу. К счастью, люди не пострадали.

«В Никополе российские снаряды повредили частные дома, хозяйственные постройки и газопровод. В Марганце последствия обстрела выясняются», – пишет Резниченко в своем телеграмм-канале.

В других районах сирена несколько раз предупреждала об опасности и обошлась без атак, отмечает председатель Днепропетровской ОВА.

Новости Днепра про Россияне ночью из тяжелой артиллерии ударили по Днепропетровщине

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