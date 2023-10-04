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  • Россияне ночью выпустили по Днепропетровщине с десяток снарядов: есть разрушения

Россияне ночью выпустили по Днепропетровщине с десяток снарядов: есть разрушения

Сегодня 07:42
просмотров

Оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровщину.

Новости Днепра про Россияне ночью выпустили по Днепропетровщине с десяток снарядов: есть разрушения

Ночью они обстреляли артиллерией Мировскую громаду, что в Никопольском районе. В одно из местных сел прилетело с десяток снарядов.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

В результате этой атаки повреждены 2 частных дома, хозяйственное сооружение и линии электропередач.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Новости Днепра про Россияне ночью выпустили по Днепропетровщине с десяток снарядов: есть разрушения

В других районах Днепропетровщины было спокойно – без обстрелов.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!

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