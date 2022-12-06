Россияне могут сегодня снова нанести ракетный удар по Украине, — Игнат

Учитывая это, украинцам не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги и проходить в укрытие при необходимости.

«Могут повторить сегодня. Во-первых, праздник. Во-вторых, видим такие тенденции, что 10-11 октября, 17-18 октября наносили удары один день, на второй наносили удары несколько меньше, но все-таки наносили», — сказал он.

Российские оккупанты могут снова нанести массированный ракетный удар по территории Украины сегодня, 6 декабря.

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