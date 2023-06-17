Россияне дважды атаковали: как прошел день на Днепропетровщине

Так, российская армия дважды атаковала регион.
Сначала враг ударил по Великомихайловской громаде Синельниковского района. Потом – по Мировской Никопольского. Бил из тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Последствия обстрелов уточняются.
Мирной ночи!
Напомним, ранее мы писали, что в Харьковской области россияне попали противотанковой ракетой в гражданский автомобиль: есть погибшие.
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