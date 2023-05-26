Россияне атаковали в Днепре медучреждение, – Лысак

Буквально через несколько минут на Днепропетровщине объявили воздушную тревогу.
Как стало известно, россияне попали в медучреждение.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
К сожалению, есть пострадавшие. Пока информация уточняется.
Единственный официальный источник информации – областная военная администрация. Не распространяйте лишнего. Не распространяйте фейки, – отметил Сергей Лысак.
Напомним, ранее мы писали, что мэр Днепра рассказал о последствиях ночных обстрелов.
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