Россияне атаковали в Днепре медучреждение, – Лысак

Сегодня в Днепре около 10:30 раздался взрыв.

Буквально через несколько минут на Днепропетровщине объявили воздушную тревогу.

Как стало известно, россияне попали в медучреждение.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

К сожалению, есть пострадавшие. Пока информация уточняется.

Единственный официальный источник информации – областная военная администрация. Не распространяйте лишнего. Не распространяйте фейки, – отметил Сергей Лысак.

Напомним, ранее мы писали, что мэр Днепра рассказал о последствиях ночных обстрелов.

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