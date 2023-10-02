Россияне атаковали склад ДТЭК на Днепропетровщине: повреждено много оборудования

Россияне нанесли удар по складским помещениям ДТЭК в Днепропетровской области.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В результате были повреждены кабели, трансформаторы, разъединители и другое оборудование.

В настоящее время в компании оценивают убытки. Также энергетики планируют, как перекрыть потребность в уничтоженных материалах.

Продолжаем оценивать ущерб и планировать, как перекрыть потребность в уничтоженных материалах. Как бы враг ни старался, у него не получится сорвать нашу подготовку к отопительному сезону. Украинцев не сломать – выстоим и победим, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что жителей Днепра просят ознакомиться с графиками отключений света: зачем они.

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