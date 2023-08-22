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  • Россияне атаковали ночью Днепропетровщину ракетой и беспилотниками: комментарий ОВА

Россияне атаковали ночью Днепропетровщину ракетой и беспилотниками: комментарий ОВА

Сегодня 07:45
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Сегодня ночь на Днепропетровщине была тревожной.

Новости Днепра про Россияне атаковали ночью Днепропетровщину ракетой и беспилотниками: комментарий ОВА

На рассвете россияне атаковали Кривой Рог ракетой. В результате повреждены 20 частных домов и линия электропередач.

Пострадал мужчина. Ему оказали помощь, будет лечиться амбулаторно.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Новости Днепра про Россияне атаковали ночью Днепропетровщину ракетой и беспилотниками: комментарий ОВА

Новости Днепра про Россияне атаковали ночью Днепропетровщину ракетой и беспилотниками: комментарий ОВА

Кроме того, ночью российская армия атаковала беспилотником Синельниковский район. Попала по частному предприятию. Там произошел пожар, который спасатели оперативно потушили. К счастью, обошлось без погибших и раненых. Еще один удар по району произошел утром. Повреждена линия электропередач и другая гражданская инфраструктура. Информация уточняется.

Новости Днепра про Россияне атаковали ночью Днепропетровщину ракетой и беспилотниками: комментарий ОВА

Новости Днепра про Россияне атаковали ночью Днепропетровщину ракетой и беспилотниками: комментарий ОВА

Пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

Читайте также:

Новости Днепра про Россияне атаковали ночью Днепропетровщину ракетой и беспилотниками: комментарий ОВАУкраїнська Новости Днепра про Россияне атаковали ночью Днепропетровщину ракетой и беспилотниками: комментарий ОВАРусский

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