Россияне атаковали ночью Днепропетровщину ракетой и беспилотниками: комментарий ОВА

Сегодня ночь на Днепропетровщине была тревожной.

На рассвете россияне атаковали Кривой Рог ракетой. В результате повреждены 20 частных домов и линия электропередач.

Пострадал мужчина. Ему оказали помощь, будет лечиться амбулаторно.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Кроме того, ночью российская армия атаковала беспилотником Синельниковский район. Попала по частному предприятию. Там произошел пожар, который спасатели оперативно потушили. К счастью, обошлось без погибших и раненых. Еще один удар по району произошел утром. Повреждена линия электропередач и другая гражданская инфраструктура. Информация уточняется.

Пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

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