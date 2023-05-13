Россияне атаковали Хмельницкую область: поезда, курсирующие через Днепр, задерживаются на 5 часов

Сегодня ранним утром россияне атаковали Хмельницкую область.

Вражеский БПЛА попал в объект критической инфраструктуры, взрывная волна повредила десятки домов, учебные и медицинские заведения. Пока известно о 21 пострадавшем.

Кроме того, в результате обстрела некоторые поезда следуют с большим опозданием. Среди них те, которые курсируют через Днепр и область. Они опаздывают на пять часов:

№119 Запорожье — Львов;

№85 Запорожье — Львов.

Об этом сообщили в пресс-службе “Укрзалізниці”.

Кроме того, опаздывают еще четыре поезда:

№139 Киев — Кам.-Подольский +8:40 часов;

№38/36 Ужгород, Перемышль — Одесса +12 часов;

№770 Тернополь — Киев +6 часов;

№716 Перемышль — Киев +7 часов.

Информацию о задержках поездов, следующих по измененному маршруту, можно отслеживать здесь.

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