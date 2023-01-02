Россияне атаковали Днепропетровскую область ракетами, дронами и артиллерией: все четыре цели сбили

Российские военные ночью на 2 января били по Днепропетровской области ракетами, дронами-камикадзе Shahed и тяжелой артиллерией.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Наши защитники неба из воздушного командования «Восход» не дали врагу шансов. Уничтожили все четыре воздушных цели противника», — написал он.

Защитники «отминусовали» ракету Х-59МК2 и три дрона, которые имели целью разрушение энергетической инфраструктуры области. «Шахеды» сбили в Днепровском и Каменском районах, ракету — на подходе к Днепру.

В Каменском районе обломки сбитого дрона упали на частное предприятие. Там произошло возгорание. Спасатели уже потушили пожар.

Кроме того, захватчики обстреляли Никопольский район тяжелой артиллерии. Четыре раза ударили по Никополю и Марганцу. В город прилетело более 20 вражеских снарядов.

Повреждена база отдыха. Детали атак еще уточняются.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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