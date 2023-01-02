Россияне атаковали Днепропетровскую область ракетами, дронами и артиллерией: все четыре цели сбили

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
«Наши защитники неба из воздушного командования «Восход» не дали врагу шансов. Уничтожили все четыре воздушных цели противника», — написал он.
Защитники «отминусовали» ракету Х-59МК2 и три дрона, которые имели целью разрушение энергетической инфраструктуры области. «Шахеды» сбили в Днепровском и Каменском районах, ракету — на подходе к Днепру.
В Каменском районе обломки сбитого дрона упали на частное предприятие. Там произошло возгорание. Спасатели уже потушили пожар.
Кроме того, захватчики обстреляли Никопольский район тяжелой артиллерии. Четыре раза ударили по Никополю и Марганцу. В город прилетело более 20 вражеских снарядов.
Повреждена база отдыха. Детали атак еще уточняются.
К счастью, обошлось без пострадавших.
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