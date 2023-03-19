Россияне атаковали Днепропетровщину из тяжелой артиллерии

Сегодня днем ​​оккупанты обстреляли Великомихайловскую громаду из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

К счастью, никто не пострадал. Последствия атаки устанавливаются.

В других районах области в течение дня было спокойно.

Днепропетровщина живет и работает. Для людей, для страны, для Победы. Мы держимся. Украина держится. Все вместе выстоим, поборем, победим, – отметил Николай Лукашук.

Напомним, ранее мы писали, что в ОП прокомментировали «визит» путина в Мариуполь.

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