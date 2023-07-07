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Россияне атаковали Днепропетровщину: обломки упали на авто, есть жертвы

Сегодня 09:00
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Ночью российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область «Шахедами». 6 беспилотников сбили защитники из ПВК “Схід”. Но в результате падения обломков есть жертвы.

Новости Днепра про Россияне атаковали Днепропетровщину: обломки упали на авто, есть жертвы

Об этом в утреннем обращении сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.

По его словам, обломки одного из шахедов упали на ехавший по трассе автомобиль. Два человека погибли.

Загорелась сухая трава. Спасатели пожар потушили.

«Еще один БпЛА попал по частному предприятию в Криворожском районе. Произошел пожар. Пламя охватило более 100 кв.м и достигало 4-метровой высоты. Его ГСЧС-ники уже укротили. Никто не пострадал. По Никополю агрессор ударил из тяжелой артиллерии. Люди целые”, — сообщил Лысак.

Новости Днепра про Россияне атаковали Днепропетровщину: обломки упали на авто, есть жертвы

Новости Днепра про Россияне атаковали Днепропетровщину: обломки упали на авто, есть жертвы

 

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Новости Днепра про Россияне атаковали Днепропетровщину: обломки упали на авто, есть жертвыУкраїнська Новости Днепра про Россияне атаковали Днепропетровщину: обломки упали на авто, есть жертвыРусский

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