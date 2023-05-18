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  • Россия за несколько волн атак выпустила 30 ракет по Украине, из них 29 уничтожили, — Залужный

Россия за несколько волн атак выпустила 30 ракет по Украине, из них 29 уничтожили, — Залужный

Сегодня 10:00
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Российская армия в ходе очередной массированной атаки выпустила по Украине 30 ракет. Из них 29 украинских сил удалось сбить.

Новости Днепра про Россия за несколько волн атак выпустила 30 ракет по Украине, из них 29 уничтожили, - Залужный

Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, с 21:00 17 мая по 05:30 18 мая российские оккупанты провели несколько волн ракетных атак по разным направлениям.

«В общей сложности выпущено 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования», — написал Залужный.

Он сообщил, что враг выпустил ракеты из самолетов стратегической авиации: двух Ту-160 и восьми Ту-95 выпущено 22 крылатых Х-101/Х-555.

Также с кораблей в Черном море — шесть крылатых ракет «Калибр», а также две крылатые ракеты «Искандер-К» из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов.

«Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожено 29 крылатых ракет», — проинформировал Залужный.

Также сбиты два ударных БПЛА Shahed-136/131 и два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

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Новости Днепра про Россия за несколько волн атак выпустила 30 ракет по Украине, из них 29 уничтожили, - ЗалужныйУкраїнська Новости Днепра про Россия за несколько волн атак выпустила 30 ракет по Украине, из них 29 уничтожили, - ЗалужныйРусский

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