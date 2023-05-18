Россия за несколько волн атак выпустила 30 ракет по Украине, из них 29 уничтожили, — Залужный

Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, с 21:00 17 мая по 05:30 18 мая российские оккупанты провели несколько волн ракетных атак по разным направлениям.

«В общей сложности выпущено 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования», — написал Залужный.

Он сообщил, что враг выпустил ракеты из самолетов стратегической авиации: двух Ту-160 и восьми Ту-95 выпущено 22 крылатых Х-101/Х-555.

Также с кораблей в Черном море — шесть крылатых ракет «Калибр», а также две крылатые ракеты «Искандер-К» из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов.

«Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожено 29 крылатых ракет», — проинформировал Залужный.

Также сбиты два ударных БПЛА Shahed-136/131 и два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.