Россия в Украине потеряла уже более 132 тысяч солдат, — Генштаб

общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 132 160 военных. Также ВСУ уничтожили десятки техники, в частности 11 танков.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.23 ориентировочно составили:
Вместе с тем, оккупанты пытаются наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В ходе боев в районе города Бахмута отмечается полное отсутствие координации и взаимодействия среди войск РФ.
За прошедшие сутки подразделения ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Васюковка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Каменка, Северное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
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