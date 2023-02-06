Россия в Украине потеряла уже более 132 тысяч солдат, — Генштаб

По данным на утро понедельника, 6 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 870 российских солдат.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 132 160 военных. Также ВСУ уничтожили десятки техники, в частности 11 танков.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.23 ориентировочно составили:

личного состава — около 132160 (+870) человек ликвидировано,

танков ‒ 3231 (+11) ед,

боевых бронированных машин — 6415 (+10) ед,

артиллерийских систем — 2231 (+5) ед,

РСЗО — 461 (+1) ед,

средства ПВО — 227 (+0) ед,

самолетов — 294 (+0) ед,

вертолетов — 284 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1958 (+0),

крылатые ракеты — 796 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5104 (+13) ед,

специальная техника — 203 (+0).

Вместе с тем, оккупанты пытаются наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В ходе боев в районе города Бахмута отмечается полное отсутствие координации и взаимодействия среди войск РФ.

За прошедшие сутки подразделения ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Васюковка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Каменка, Северное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.