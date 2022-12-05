Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Россия пытается наступать на Донбассе, — Генштаб

Сегодня 22:00
просмотров

Российские войска пытаются наступать на Донбассе, а Вооруженные силы Украины нанесли несколько ударов по скоплениям войск противника.

Новости Днепра про Россия пытается наступать на Донбассе, - Генштаб

Сообщается, что сегодня россияне нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре на всей территории Украины. По предварительной информации, порядка 60 из более 70 ракет были сбиты силами и средствами ПВО.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На данный момент нет признаков формирования наступательных группировок противника.

На Северском направлении враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии населенные пункты Бунякино, Александровка, Локня и Юнаковка Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрилеча, Красное, Мороховец, Бугруватка, Гатище, Бочковое, Малая Волчья, Чугуновка, Бологовка и Двуречная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник занял оборону. Обстрелял из танков, минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Вишневое, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское и Стельмаховка Луганской и Площанка, Червонопоповка, Терны, Макеевка и Медвежье в Донецкой области. Задействовал оперативно-тактическую и армейскую авиацию для ударов неподалеку от Кисловки, Новоселовского и Стельмаховки.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение, ведя наступательные действия. Обстрелам подверглись 26 районов населенных пунктов. Среди них — Андреевка, Верхнекаменское, Берестовое, Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Константиновка, Белая Гора, Дружба, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Оккупанты нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Спорное, Верхнекаменское, Опросное, Водяное, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении противник занял оборону. Обстрелял районы Богоявленки, Угледара и Золотой Нивы Донецкой области. Нанес авиаудар неподалеку от Угледара.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется. Зафиксированы артиллерийские обстрелы районов более 30 населенных пунктов рядом с линией столкновения. В частности, городов Времивка и Новополь Донецкой области; Гуляйпольское, Белогорье, Малые Щербаки, Качкаровка, Милово, Тягинка, Токаровка Херсонской области и города Херсон.

Авиация Сил обороны Украины в течение дня нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект россиян.

Читайте также:

Новости Днепра про Россия пытается наступать на Донбассе, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Россия пытается наступать на Донбассе, - ГенштабРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    «У нас без прилетов, но ситуация сложная,» – Резниченко
    Новости Днепра
    Сегодня 21:15
    «У нас без прилетов, но ситуация сложная,» – Резниченко

    Начальник Днепра ОВА Валентин Резниченко рассказал о ситуации в области…

    Металл, топливо, минпродукты: какие товары экспортировала и импортировала Днепропетровщина в 2022 году
    Новости Днепра
    Сегодня 20:30
    Металл, топливо, минпродукты: какие товары экспортировала и импортировала Днепропетровщина в 2022 году

    В 2022 году Днепропетровская область импортировала и экспортировала большое количество…

    Заблукали в місті: криворізькі патрульні врятували маленьких дівчаток
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    Заблукали в місті: криворізькі патрульні врятували маленьких дівчаток

    Сегодня, 5 декабря, патрульные Кривого Рога получили вызов "Маленькие дети,…

    Поезда в 6 стран: какие железнодорожные маршруты из Украины действуют в декабре
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Поезда в 6 стран: какие железнодорожные маршруты из Украины действуют в декабре

    Международное сообщение по железной дороге активно развивается. Сейчас поездами можно…

    Последние новости

    «У нас без прилетов, но ситуация сложная,» – Резниченко
    «У нас без прилетов, но ситуация сложная,» – Резниченко

    Начальник Днепра ОВА Валентин Резниченко рассказал о ситуации в области после масштабной ракетной атаки 5 декабря.

    Сегодня 21:15
    просмотров
    Металл, топливо, минпродукты: какие товары экспортировала и импортировала Днепропетровщина в 2022 году
    Металл, топливо, минпродукты: какие товары экспортировала и импортировала Днепропетровщина в 2022 году

    В 2022 году Днепропетровская область импортировала и экспортировала большое количество товаров.

    Сегодня 20:30
    0
    просмотров
    Днепряне утверждают, что купили в «АТБ» чай с сюрпризом (ФОТО)
    Днепряне утверждают, что купили в «АТБ» чай с сюрпризом (ФОТО)

    Горожане купили по скидке чай в "АТБ" на улице Маршала Малиновского.

    Сегодня 19:58
    0
    просмотров
    Заблукали в місті: криворізькі патрульні врятували маленьких дівчаток
    Заблукали в місті: криворізькі патрульні врятували маленьких дівчаток

    Сегодня, 5 декабря, патрульные Кривого Рога получили вызов "Маленькие дети, без присмотра взрослых сами на улице".

    Сегодня 19:45
    просмотров
    Поезда в 6 стран: какие железнодорожные маршруты из Украины действуют в декабре
    Поезда в 6 стран: какие железнодорожные маршруты из Украины действуют в декабре

    Международное сообщение по железной дороге активно развивается. Сейчас поездами можно добраться в 6 стран Европы.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Из-за атаки рф в Днепре и области – снова экстренные отключения света
    Из-за атаки рф в Днепре и области – снова экстренные отключения света

    Сегодня, 5 декабря, россияне снова нанесли по Украине массированный ракетный удар.

    Сегодня 18:48
    0
    просмотров
    Новый бизнес: сколько стоит аренда генераторов Днепре
    Новый бизнес: сколько стоит аренда генераторов Днепре

    Ввиду сложившегося дефицита и высокого спроса на такую продукцию, предприимчивые украинцы организовали новый бизнес. В стране набирает популярность аренда генераторов.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    «Люди воюют с ядерными ракетоносцами, изверги бомбят трансформаторы»: мэр Днепра о разнице между нами и россиянами
    «Люди воюют с ядерными ракетоносцами, изверги бомбят трансформаторы»: мэр Днепра о разнице между нами и россиянами

    Россияне продолжают воевать с гражданскими.

    Сегодня 18:05
    0
    просмотров
    Светлая память: в бою за Украину погиб 43-летний военный из Днепропетровщины
    Светлая память: в бою за Украину погиб 43-летний военный из Днепропетровщины

    Вечная слава!

    Сегодня 17:53
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине обесточены насосные станции одного из водоканалов: где нет воды
    На Днепропетровщине обесточены насосные станции одного из водоканалов: где нет воды

    Сегодня российские войска снова нанесли массированный ракетный удар по Украине.

    Сегодня 17:44
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх