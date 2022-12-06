Россия потратила около 500 млн долларов на вчерашний обстрел Украины, — Forbes

Издание напоминает, что, по данным командования Воздушных сил ВСУ, россияне нанесли удары по Украине такими ракетами: 38 Х-101/Х-555, 22 “Калибра”, три Х-22, шесть Х-59 и одна Х-31П.
В Forbes добавляют, что для расчета стоимости всех ракет использовались следующие оценки: Х-101 — 13 млн долларов, Х-555 — 4 млн долларов, “Калибр” — 6,5 млн долларов, Х-22 — 1 млн долларов, Х-59 — 0,5 млн долларов, Х-31П — 0,5 млн долларов. Таким образом, общая стоимость — 400-500 млн долларов.
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