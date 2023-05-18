Россия обстреляла Никополь: есть разрушения

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
«В город прилетело с десяток снарядов. Люди не пострадали. К сожалению, есть разрушения».
Он уточнил, что повреждены 4 частных дома. Одна хозяйственная постройка уничтожена, еще 3 — разбиты. Побиты 3 линии электропередач.
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