Россия обстреляла Бахмут: погибли пять человек

«Войска РФ обстреляли Бахмут из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня «Град», — говорится в сообщении.
В прокуратуре сообщили, что снаряды оккупантов в очередной раз попали в жилой квартал города.
«От атаки армии РФ погибли трое мужчин и две женщины. Девять граждан получили осколочные ранения разной степени тяжести», — добавили правоохранители.
Также повреждены многие жилые дома. Оккупанты продолжают обстреливать город.
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