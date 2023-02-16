Россия обстреляла Бахмут: погибли пять человек

«От атаки армии РФ погибли трое мужчин и две женщины. Девять граждан получили осколочные ранения разной степени тяжести», — добавили правоохранители.

В прокуратуре сообщили, что снаряды оккупантов в очередной раз попали в жилой квартал города.

«Войска РФ обстреляли Бахмут из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня «Град», — говорится в сообщении.

В четверг, 16 февраля, российские военные нанесли артиллерийский удар по Бахмуту. В результате вражеской атаки погибли пять человек.

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