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Россия может напасть в 2023 году на еще одну страну в Европе

Сегодня 19:39
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Глава Службы информации и безопасности Молдовы Александру Мустяце заявил, что россия планирует нападение на Молдову.

Новости Днепра про Россия может напасть в 2023 году на еще одну страну в Европе

Это может произойти уже в 2023 году. Мустяце отметил, что все будет зависеть от развития событий в Украине. Если россияне снова начнут наступление на Киев и добьются успеха на севере Украины, то они могут попытаться напасть и на Молдову.

Вопрос не в том, совершит ли российская федерация новое наступление в направлении молдавской территории, а в том, когда это произойдет: либо в начале года, в январе, феврале, либо позже, в марте, апреле. Но, судя по имеющейся у нас информации, россия может пойти дальше, чтобы создать коридор с Приднестровским регионом, который является территорией Молдовы, — подчеркнул он.

Также Мустяце напомнил, что на территории Приднестровья есть самый большой в Европе склад боеприпасов, охраняемый российскими войсками. Россияне планируют использовать эти снаряды для дальнейшей войны.

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