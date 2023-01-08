Россия хочет навязать Украине «корейский вариант» урегулирования войны, — Данилов

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Национального телемарафона.
Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная 38 параллель. Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут выдумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, который они могут нам предлагать, – это 38 параллель, — сказал он.
При этом, по его словам, он общался с представителями Южной Кореи, которые жалеют о том, что в 1953 году страна согласилась на такой вариант.
Они считают, что тогда была большая ошибка, что пошли на уступки, согласились с тем, что нужно ради сохранения… Сегодня имеют проблемы, – сказал секретарь СНБО.
Данилов добавил, что попытки склонить Украину к миру в кремле курирует заместитель руководителя администрации президента россии Дмитрий Козак — тот самый, который отвечал за Минские соглашения. Козак бродит по приемным европейских политиков, которые когда-то что-то значили, и через них пытается продвигать нужные россии нарративы.
Ходит на встречи с политиками былых времен в Европе и через них передает месседжи, что они готовы на много уступок, чтобы зафиксировать статус-кво, как есть с сегодня на сегодня и заставить нас, чтобы мы вышли в какое-то перемирие, — рассказал секретарь СНБО.
Отметим, в 1953 году трехлетняя война на Корейском полуострове, которая велась с одной стороны коммунистами при поддержке СССР и Китая, а с другой — демократической частью общества при поддержке США и войск ООН, закончилась тем, что страна была поделена на две части, границей между Северной и Южной Кореями стала текущая линия фронта. С тех пор Южная Корея — сильное, процветающее и богатое государство, а Северная Корея — диктатура с коммунистической партией, культом личности, репрессиями.
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